Ha tutte le dosi di vaccino, ma viene multata

Ha tutte le dosi di vaccino e il green pass, ma viene multata. È quanto è accaduto all’europarlamentare della Lega Alessandra Basso. La 55enne è stata inserita nella lista degli over 50 no vax stilata dal ministero della Salute.

Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate le ha chiesto di pagare una sanzione da 100 euro perché non immunizzata. L'attuale normativa prevede il booster obbligatorio per tutte le persone che hanno superato i cinquanta anni di età. La deputata, pertanto, dovrà scrivere all’Asl di competenza per spiegare di essere in regola e dichiarare di non avere alcuna particolare esenzione. Altrimenti riceverà la cartella esattoriale.

Sorpresa, intanto, per l’accaduto la leghista. “ Ho fatto – dichiara Basso in un’intervista al quotidiano Il Tempo – la prima dose ad aprile dell’anno scorso. La seconda a giugno. Entrambe a Bruxelles. Per questo motivo ho ricevuto un green pass belga, valido in tutta Europa e quindi anche in Italia” . Secondo quanto riferito dall’europarlamentare, il certificato verde ha sempre funzionato su tutto il territorio nazionale, avendolo utilizzato per andare al ristorante, in aereo e per fare shopping.

Stesso discorso vale per quello ricevuto in Francia dopo la terza dose, effettuata a Strasburgo. Il problema consisterebbe proprio nella difficoltà che l’Agenzia delle Entrate ha nell'acquisire documentazione internazionale. Per la leghista, il suo caso non sarebbe isolato. Diversi i cittadini che dopo essersi vaccinati all’estero sono stati inseriti negli elenchi no vax. Analoga situazione è stata vissuta da alcune persone decedute, in cui parenti si sono ritrovati nella cassetta della posta la sanzione dell’Agenzia delle Entrate.