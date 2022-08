"Impara dalla Meloni...": scontro di fuoco tra Lucarelli e Marini

Lo scontro social che non ti aspetti in questa campagna elettorale, molto sui generis a causa della mancanza di un'idea e di un progetto politico della sinistra, è quello tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini. La giornalista è una delle penne più affilate della rete ed è tra quelli che tirano la campagna del centrosinistra, i cui temi sono da sempre quelli supportati dalla Lucarelli. Non è certo una novità che sui suoi social, il giudice di Ballando con le stelle sferri sciabolate contro i leader della Lega, primi fra tutti Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ed è proprio sulla leader di Fratelli d'Italia che è nata la discussione con Valeria Marini, che è inaspettatamente scesa in campo in difesa dell'esponente della coalizione di centrodestra.

Cara selvaggia hai TANTO ANZI TUTTO da imparare da GIORGIA MELONI.. PER ESEMPIO il RISPETTO CHE HA PER GLI ALTRI E SOPRATTUTTO PER UNIVERSO FEMMINILE E PER TUTTE LE DONNE…@stanzaselvaggia @GiorgiaMeloni — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) August 26, 2022

Tutto è partito da un tweet di Selvaggia Lucarelli, che "critica" il centrosinistra e intanto fa insinuazioni sugli elettori il centrodestra: " In questa fase, più si dà della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati ". Solito tweet acchiappalike da parte della giornalista, alla quale ha replicato Valeria Marini, che ha detto la sua su Giorgia Meloni e su Selvaggia Lucarelli: " Cara Selvaggia, hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio, il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne ".

SONO FIERA di essere salita sul carro DEL GAY-PRIDE CARRO DEIVINCITORI ..NON SALIREI MAI …Sul Carro dei Maldicenti ..@stanzaselvaggia — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) August 26, 2022