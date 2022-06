"Ho chiamato Mattarella, a Palermo furto di democrazia". Salvini torna sul caos elettorale

Il caos elettorale di Palermo è destinato a lasciare pesanti strascichi anche nelle prossime settimane. L'assenza dei presidenti di seggio e degli scrutinatori ha causato gravi problemi nelle operazioni di voto, negando il diritto a molti palermitani di esprimere le loro preferenze. Il coro di sdegno della politica è stato pressoché unanime davanti a uno scempio tale, mai verificatosi in temi recenti. Alcuni seggi non hanno potuto aprire che per l'ora di pranzo, perdendo oltre 5 ore di voto. E Matteo Salvini, oggi, ha rivelato che in quelle ore convulse ha chiesto l'intervento del presidente della Repubblica, che per altro è un elettore palermitano e ha votato nella sua città di residenza.

" A mezzogiorno con 38 seggi ancora chiusi a Palermo mi sono permesso di chiamare il Quirinale perché mi sembrava una situazione di furto di democrazia da quarto mondo. Spero venga a galla cosa è successo ", ha dichiarato Matteo Salvini, che già ieri aveva annunciato la sua intenzione di chiedere l'intervento del Colle. Molte le accuse piovute sulViminale per un'organizzazione che è apparsa quanto meno lacunosa e che ha causato un buco enorme nelle operazioni di voto: " Dal Viminale ho visto che il ministro Lamorgese è intervenuta tempestivamente alcune ore dopo. Che abbia dovuto disturbare Mattarella perché è stato rubato il voto a migliaia di persone …neanche dall'altra parte del mondo. In un Paese normale se ne parlerebbe ". Il presidente della Repubblica e il leader della Lega si sono successivamente sentiti telefonicamente, come ha spiegato Matteo Salvini, ma quanto accaduto a Palermo non ha precedenti nella storia recente della democrazia del nostro Paese.