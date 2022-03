"Ho parlato con Conte...". Petrocelli non si dimette

“Non ritengo che ci siano le condizioni” . Così, Vito Petrocelli, presidente grillino della Commissione Esteri della Camera, ha motivato la sua scelta di non dimettersi dalla carica che ricopre.

Petrocelli era passato alle cronache la settimana scorsa dopo aver espresso voto contrario alla delibera sull'Ucraina approvata dall'Aula del Senato. Per tutta la giornata di oggi, sia da Fratelli d’Italia sia da Italia Viva è partita la richiesta di dimissioni. La renziana Laura Garavini, vicepresidente della commissione esteri del Senato, è stata tra le prime a chiederle, ma invano. Il leader (sospeso) del M5S, Giuseppe Conte, stamattina, intervenendo a Mattino 5, ha difeso il grillino ‘dissidente’: “Su Petrocelli non prenderò provvedimenti, nei lavori da presidente di commissione ha esercitato in modo imparziale il suo ruolo poi in Aula ha esercitato la sua scelta personale. Non ci sarà alcun provvedimento". Forte di queste parole, Petrocelli ha spiegato che, dopo essersi consultato con Conte, ha deciso “che le dimissioni non sono un gesto adatto perché il voto alla risoluzione non è voto di fiducia a governo, ma ricorda quanto è importante sia l'articolo 11 della Costituzione e si richiama ai principi fondamentali del Movimento".