I 5s di Conte in disarmo mettono in vendita il sito della trasparenza

Il gioiello prezioso della famiglia grillina è vendita: il portale online (Tirendoconto.it) delle restituzioni finisce all'asta (virtuale). Il sito, attivato per consentire ai cittadini la verifica in tempo reale di bilanci, attività dei gruppi, rendicontazioni e restituzione degli stipendi dei parlamentari del M5s, è stato disattivato. Il dominio è di nuovo acquistabile su internet. Cliccando all'indirizzo, Tirendoconto.it, non c'è più alcuna traccia del Movimento. Né di stipendi, spese per collaboratori ed eventi politici.

Con la cancellazione del portale viene spazzato via il pilastro su cui il Movimento ha costruito la propria identità politica: la trasparenza. Tutto doveva essere fatto alla luce del sole. Con la vendita del portale viene liquidato l'ultimo baluardo della battaglia politica grillina. Il principio fondante dei Cinque stelle è solo un vecchio ricordo. Come in tutti gli imperi al capolinea i pezzi pregiati del patrimonio finiscono al miglior predatore.

La chiusura del portale Tirendoconto.it è la tappa finale del processo di trasformazione del Movimento cinque stelle. La democrazia diretta resterà un'illusione. Streaming e riunioni allargate erano state cancellate da tempo. Ora va in archivio anche l'immagine della presunta «diversità» morale e politica dei Cinque stelle.

Negli ultimi tre anni il portale, gestito dall'associazione Rousseau, è stata la finestra sulle attività del Movimento. Deputati, senatori e consiglieri regionali erano obbligati a pubblicare sul portale cedolino degli stipendi, fatture, copia dei bonifici delle indennità restituite: un sistema per controllare gli eletti sul rispetto degli impegni presi in campagna elettorale. Tutto cancellato.

È il segno del nuovo corso contiano. E certamente della definitiva normalizzazione del Movimento. Al posto del portale spunta la pagina di un'azienda francese di web hosting che fornisce server dedicati, domini e servizi di telefonia. In sintesi: il dominio Tirendoconto.it potrà essere acquistato. I costi non sono specificati. Per fare cosa? Un sito di vendite online o una piattaforma politica. È partita la caccia per accaparrarsi le spoglie grilline. E tra gli eletti serpeggia un po' di delusione. La chiusura del sito è anche la conseguenza dello scontro degli ultimi mesi tra Davide Casaleggio e il nuovo leader dei Cinque stelle Giuseppe Conte. Le strade si sono ormai separate. La trasparenza non c'è più. Morta. Sepolta. Sopravvivono le rendicontazioni. Ma con un nuovo sistema in linea con la metamorfosi dei Cinque stelle.

Nel nuovo meccanismo ideato dall'ex reggente dei Cinque stelle Vito Crimi sparisce la rendicontazione. I parlamentari sono tenuti a versare una doppia quota forfettaria: 1.500 alla collettività e 1.000 euro per il Movimento «come spese» per l'organizzazione, la piattaforma, la tutela legale. La quota di 1.000 euro va versata sul nuovo conto corrente M5s e include anche la ex quota di 300 euro all'Associazione Rousseau che non deve essere più versata a decorrere dal mese di aprile scorso. Dopo lo strappo con Casaleggio jr è stato attivato anche un nuovo sito: movimento5stelle.eu

Per la prima volta sul sito c'è anche il pulsante «Vota», che diventerà operativo nel momento in cui ci saranno consultazioni in corso. Ma al momento le decisioni vengono prese nelle stanze chiuse da Conte e i suoi fedelissimi. La base incide zero. E da oggi non ha più occhi (il sito) per controllare.