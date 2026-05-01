I capi di reato sempre snobbati da tutti i giornali

Di seguito le pene e i reati (mai pubblicati) dei condannati del processo Askatasuna di primo grado del 31 marzo 2025.

Umberto Raviola: 4 anni e 9 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali. Giorgio Rossetto. 3 anni e 4 mesi per due episodi di violenza aggravata a pubblici ufficiali con recidiva. Alice Scavone: 1 anno e 11 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali e violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali e contravvenzione per travisamento. Loris Collovati: 1 anno e 8 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali e violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali e due violazioni del foglio di via. Costanza Piana. 1 anno e 5 mesi per violenza privata aggravata violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali. Mattia Marzuoli: 1 anno per violenza privata aggravata. Donato Laviola: 1 anno per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali. Sara Andrea Munari: 10 mesi e 10 giorni per violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali e tre violazioni del foglio di via obbligatorio. Andrea Bonadonna: 9 mesi per due episodi di violenza a pubblico ufficiale, un capo aggravato e uno no. Alberto Dal Lago: 9 mesi per violenza pluri-aggravata a pubblico ufficiale. Silvano Raise: 8 mesi per violenza pluri-aggravata a pubblico ufficiale. Federico Cimbarle: 8 mesi per violenza a pubblico ufficiale. Giulia Arrighetti: 7 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali. Francesco Bruni: 6 mesi e 15 giorni per danneggiamento e due episodi di violenza a pubblici ufficiali, uno aggravato e uno no. Alessandro Della Malva: 5 mesi e 10 giorni per concorso in violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali.

Francesco Ferreri: 5 mesi e 10 giorni per violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali. Iris Grosso: 5 mesi e 10 giorni per violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali. Michele Raffaele: 5 mesi e 10 giorni per concorso in violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali.