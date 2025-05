I cardinali chiudono il caso Becciu. "Il conclave? Massimo tre giorni"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Congregazione dei cardinali, riunita ieri mattina in Vaticano in vista del Conclave, ha espresso apprezzamento per il gesto di Angelo Becciu, il cardinale elettore che ha deciso di non entrare in Sistina per «obbedienza» alla Chiesa e al Papa, pur ribadendo la sua innocenza sul caso della compravendita del palazzo di lusso a Londra. I cardinali auspicano «che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti» si legge nella nota diffusa dal Vaticano. Oltre al caso Becciu, i principi della Chiesa - ieri erano 180 in totale, di cui 124 elettori - hanno discusso alcune questioni procedurali. In primis, quelle legate al tetto massimo previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis che prevedeva un numero di elettori pari a 120.

Papa Francesco, con i suoi 10 Concistori, ha superato tale numero. «Creando un numero di cardinali superiore ai 120 - si legge nella precisazione - ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n.36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione».

Non sono ancora arrivati nove porporati e probabilmente si tratta di coloro che abitano in Paesi geograficamente più lontani. Il Conclave inizierà mercoledì 7 maggio: al momento dovrebbero entrare in 133 (due non verranno per motivi di salute) e il quorum dei due terzi scenderà da 90 a 89.

Ieri mattina si è parlato anche della situazione economica e finanziaria della Santa Sede, con interventi dei cardinali Marx, Farrell, Schonborn, Vergéz e Krajewski. Successivamente altri 14 cardinali hanno preso la parola su varie tematiche, «dall'ecclesiologia del popolo di Dio alle vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, dall'evangelizzazione alla corrispondenza tra ciò che si vive e si annuncia».

«La Chiesa è universale - ha detto l'arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Natalio Chomalì Garib - e dunque per l'elezione non si seguirà la logica della provenienza geografica». «Solo Dio sa già chi sarà» il futuro Pontefice, ha detto da parte sua l'emerito di Vienna, Christoph Schonborn. Di certo, «sarà comunque un uomo santo e saggio» ha assicurato. Più aperto verso i giornalisti il cardinale salvadoregno Gregorio Rosa Chavez. «Il Conclave durerà al massimo tre giorni» ha detto, ognuno dei cardinali ha già, in cuor suo, la sua lista di candidati». Il nuovo Papa dovrà puntare su una chiesa «che sta con la gente e molto aperta». Una lista di nomi? «Io ho la mia ed è di cinque nomi - ha spiegato - ma la tengo ben custodita nel mio cuore. Penso che anche gli altri la abbiano, ma per ora di nomi non ne sono stati fatti». E il prossimo Papa? «È ancora tutto aperto e possibile nella prospettiva di una Chiesa aperta allo Spirito e al mondo - ha concluso Chavez -. L'essere 'alla fine del mondo' è anche una visione politica. Speriamo che finalmente le guerre si fermino. Sarebbe il primo miracolo di Francesco». Infine, i cardinali riuniti nella Congregazione hanno invitato il popolo di Dio alla preghiera per «vivere questo momento come un evento di grazia e di discernimento spirituale, nell'ascolto della Volontà di Dio».Oggi, primo maggio, non si terranno Congregazioni generali, mentre è prevista nel pomeriggio la messa dei Novendiali. La prossima Congregazione sarà venerdì 2 maggio alle ore 9.

Intanto i media vaticani hanno diffuso un testo inedito di Francesco alle giovani coppie. «Con l'amore non si scherza», scriveva il Pontefice argentino paragonando l'amore al tango. Un «meraviglioso gioco libero tra uomo e donna».