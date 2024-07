I delitti senza fine del narcisismo

A Davide Fontana 30 anni per l'omicidio di Carol Maltesi

Poche settimane fa è stata istituita la Giornata mondiale della consapevolezza dell'abuso narcisistico, che si somma alla già ricca mole di iniziative nazionali ed estere sul tema, e illumina ancora di più una piaga ormai angosciante dei nostri tempi.

Il narcisismo in sostanza è venuto allo scoperto, diremmo che oggi è nudo, si esibisce volentieri, e secondo due direzioni distinte: da un lato diventando perfino un trend sociologico, un disturbo che piace citare appiccicandolo addosso quasi a chiunque, una specie di adesivo reputazionale con cui bollare buona parte dei comportamenti malsani in cui siamo immersi; dall'altra invece il fenomeno reale non solo c'è e si è allargato in termini statistici, ma si è paurosamente accentuato anche nella sua gravità psicopatologica. Solo rimanendo in Italia, la lista di omicidi riconducibili a narcisisti è molto più che allarmante. Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, Carol Maltesi: sono i nomi più recenti a cui penso, e a cui è da aggiungere una valanga di altri nomi e storie, tutte diverse ma uguali, tutte stroncate dalla violenza narcisista. All'ultima di queste abbiamo assistito pochi giorni fa, a Pontendera, dove una ragazza è stata violentata da un diciannovenne, che ha anche filmato ogni singolo secondo di quell'orrore. E non solo. Una volta arrestato il giovane non ha mostrato alcun cedimento, nessuna pietà e nessun senso di colpa: una perfetta incarnazione narcisista quindi, che tuttavia in questo caso non è andata fino in fondo.

La ragazza di Pontedera infatti si è salvata, ma si tratta di un'eccezione; dato che la regola, nel mondo narcisista, è lo sfinimento, è la distruzione certa dell'altro: su queste macerie occorrerà lavorare moltissimo in futuro, se vogliamo un'umanità più decente.