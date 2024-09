I giudici-Flash? Peggio di quelli lenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono dei giudici a Napoli che hanno letto 2.438 pagine all'ora. Sono entrati nel guinness dei primati e in sole 72 ore hanno pronunciato una sentenza penale. In un paese come il nostro, in cui servono circa sette anni per concludere un processo penale e tre per chiudere un procedimento civile in Cassazione, le toghe meriterebbero un encomio per aver fatto da contraltare alla giustizia lumaca che da decenni impera incontrastata. Ma l'amara verità purtroppo è un'altra: leggere 2.438 pagine all'ora è tecnicamente impossibile e questa è l'ennesima pagina di un sistema giudiziario distorto. Vi pare normale che un fascicolo di oltre 58mila pagine sia stato letto e analizzato in così poco tempo? La denuncia, fatta dagli avvocati Nicola Quatrano e Raffaele Bizzarro e riportata dal Dubbio, è di quelle che fanno strabuzzare gli occhi. La sentenza, pronunciata lo scorso 10 giugno dalla Corte d'Appello di Napoli, è stata impugnata per violazione delle regole fondamentali «della grammatica giudiziaria»». Come se non bastasse, non parliamo di reati come l'abigeato o il furto di caramelle, bensì di associazione mafiosa, ricettazione e possesso di armi, non proprio piccolezze. Reati che richiederebbero massima attenzione e rigoroso scrupolo. E soprattutto tempo. «A voler calcolare la cifra di 200 pagine al giorno, il relatore avrebbe avuto necessità di circa 293 giorni per leggere gli atti», hanno tuonato i difensori. È come se avessero deciso sulla fiducia, a occhi chiusi. Naturalmente questa è la teoria della difesa e bisognerà attendere la valutazione della Cassazione che dovrà pronunciarsi in merito all'impugnazione. E, beffa delle beffe, non è poi così scontato che le dia ragione.

Sapete perché? Non esiste uno straccio di norma scritta che paventi l'annullamento di una sentenza per un motivo imputabile alla velocità di decisione o collegato a un - chiamiamolo così - eccesso di professionalità. Ma, in un girone infernale e ancorché parossistico come quello giudiziario, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, quindi mai dire mai.