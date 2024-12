I nemici ideologici del nucleare

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa insegna l'episodio verificatosi presso l'impianto Sogin di Casaccia, in provincia di Roma? Insegna che il tema della comunicazione nel settore nucleare è delicatissimo e richiama tutti a un profondo senso di responsabilità. Come è stato rimarcato, invece, senza alcuna distinzione da tutti i massimi esperti del settore chiamati a esprimere un'opinione sul caso, questo evento ha dimostrato la serietà, la competenza e l'affidabilità riconosciute a livello internazionale a Sogin, ma più in generale a tutta la filiera del nucleare italiano, con i suoi fondamentali pilastri costituiti dalla ricerca e dall'esperienza nel decommisioning. Purtroppo, le strumentalizzazioni ideologiche o politiche di temi importanti come la sicurezza vengono spesso drammatizzate e usate come veicoli di propaganda contro il nucleare. È accaduto anche questa volta. Ma in un Paese caratterizzato spesso da conflitti tra apparati dello Stato e cortocircuiti burocratici, l'episodio di Casaccia si contraddistingue anche positivamente per l'interazione tra soggetti diversi (Ministero dell'Ambiente, ISIN, Enea, Sogin) che, pur nel legittimo esercizio di ruoli istituzionalmente diversi, hanno collaborato e collaborano lealmente per il bene comune. Nel corso degli accertamenti svolti da Isin nelle ultime ore si è potuto verificare che la «dose efficace impegnata» per il lavoratore si attesta attorno ai 6,2 millisievert: sulla base di questa stima, nonché delle ulteriori informazioni acquisite, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e radioprozione determina un non superamento del limite di esposizione annuo fissato in 20 millisievert.

Sia consentita infine una riflessione: come ho avuto modo di dire in altre occasioni, per non generare o alimentare inutili allarmismi, per individuare e

combattere le fake news e chi le crea ad arte è sempre bene fare riferimento a fonti ufficiali per ricevere informazioni corrette e scientificamente validate.

*Direttore Regolatorio, Istituzionale e Comunicazione di Sogin