I nuovi contagi spaventano: ora 5 Regioni rischiano il lockdown

I numeri delle ultime 24 ore preoccupano e non poco: 5.372 contagi in più, altri 28 decessi e 29 nuovi posti occupati in terapia intensiva. Il quadro che si va delineando ogni giorno fa scattare i primi campanelli d'allarme, anche se va detto che comunque i tamponi sono notevolmente aumentati rispetto a quelli di marzo. E perciò, almeno per il momento, le condizioni non sono assolutamente paragonabili a quelle della primavera. Nel governo sanno benissimo che il pericolo lockdown potrebbe essere dietro l'angolo. Pertanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che l'esecutivo giallorosso sta continuando a studiare tutte le opzioni sul tavolo per evitare di arrivare alla drastica decisione: " Stiamo lavorando giorno e notte perché si eviti un lockdown nazionale ".

Ecco perché ora si vuole correre subito ai ripari. Già nella giornata di oggi è prevista una riunione di emergenza a Palazzo Chigi per tentare di mettere a punto le misure da introdurre nel nuovo Dpcm. Stando a quanto si apprende da fonti di governo, il provvedimento potrebbe essere anticipato: il premier Giuseppe Conte avrebbe tempo fino al 15 ottobre, ma pare che il tutto venga ufficializzato stasera o domani. Saranno dunque ore di confronto serrato per valutare quali ulteriori strette adottare per scongiurare il peggio. Anche Luciana Lamorgese si è schierata contro un nuovo "dentro tutti", anche perché un altro stop potrebbe tradursi in un affare per la criminalità. " Non ne voglio nemmeno sentire parlare. I rischi sarebbero, oltre che sanitari, economici ", ha dichiarato il ministro dell'Interno.

Nuovo lockdown? Ecco gli scenari

Si è arrivati pure alla possibilità di chiusure circoscritte ma prima vi sono delle ipotesi meno rigide rispetto al lockdown, come limitare il numero di presenti alle feste e ai ricevimenti e obbligare lo smart-working. Poi altri scenari, che il presidente del Consiglio vorrebbe assolutamente evitare, riguardano il divieto di asporto di alcolici dopo le ore 22.00 e la chiusura anticipata dei locali. All'interno del governo c'è chi spinge per adottare da subito una linea dura, limitando ad esempio le presenze nei ristoranti e abbassando la capienza dei mezzi pubblici al 50%, visto che - come riporta La Stampa - un esponente giallorosso fa notare: " All’80% sono pieni e nessuno controlla ". Senza dimenticare che Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, non ha escluso limitazioni di spostamento tra le Regioni: " Non si può escludere nulla in questo momento. La situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c'è una spia che si accende bisogna intervenire ".