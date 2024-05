I russi vicini a Kharkiv si preparano all'offensiva. E Kiev arruola i detenuti

Mosca attacca, Kiev prova a resistere, Londra lancia messaggi di speranza, ma intanto il Kharkiv, regione abitata da quasi tre milioni di persone, brucia. La priorità di Vladimir Putin sarà pure la nascita di una zona cuscinetto per proteggere il Belgorod, tuttavia le truppe russe sono ormai a 20 km dal capoluogo dell'Oblast. Grazie a un intenso fuoco d'artiglieria e a bombardamenti aerei, gli invasori hanno messo le tende a Volchansk, e colpiscono indisturbati la vicinissima Kharkiv. Ieri hanno conquistato anche il villaggio di Berestovoe e sconfitto la 77esima brigata aeromobile nell'area di Stelmakhovka, provocando circa 300 perdite tra le fila nemiche. Mosca parla invece di oltre 1.500 morti, compresi dei mercenari.

Ora i comandanti russi valutano due opzioni: minacciare la città di Kharkiv e l'intera regione con un attacco congiunto da nord e da est, o assorbire riserve ucraine per favorire sfondamenti su altri fronti, fino al collasso delle forze di Kiev. Ma non è escluso che la catena di comando stia pensando a entrambe le cose.

Per l'MI6 britannico invece gli scenari non dovrebbero far tremare i polsi a Kiev. Gli 007 di Londra garantiscono che il fronte settentrionale di Kharkiv si è probabilmente stabilizzato e il controllo territoriale russo è frammentato e non unito. «Il successo della Russia in questo settore sarà limitato nel corso della prossima settimana, poiché lo slancio iniziale russo è stato temperato dalla resistenza ucraina», sostengono gli analisti britannici.

La situazione a est non è certo rose e fiori e lo stesso Volodymyr Zelensky rivela che «la Russia sta radunando un altro gruppo di truppe vicino al confine e si prepara per un nuovo tentativo di offensiva. Cercheranno di attaccare anche a 90 km a nord-ovest di Kharkiv». L'area indicata è quella di Golovchino. Zelensky ha manifestato i suoi timori registrando il videomessaggio davanti alla tipografia Vivat di Kharkiv, contro cui i russi spararono missili il 23 maggio, uccidendo sette dipendenti. In totale emergenza, il ministro della Difesa Umjerov ha autorizzato l'invio sul campo di 4.500 carcerati che hanno accettato di andare al fronte in cambio della libertà condizionale. Di fatto non possiedono la minima esperienza di campo, e il timore è che possano diventare carne da cannone per il famelico orso russo. A 80 km più a nord di Golovchino l'esercito di Mosca muove le sue unità a ridosso dei confini della regione di Sumy. Per gli 007 ucraini non ci sarebbero i sentori di un tentativo di sfondamento in tempi brevi.

Nell'823° giorno di battaglia, le truppe russe hanno lanciato un attacco aereo con 12 missili e 31 droni su Zhmerynka (Vinnycja), tre persone sono rimaste ferite. Nel Belgorod russo, un razzo di Kiev è caduto nel giardino di una casa privata a Shebekino, ferendo due persone, mentre a Novaya Tavolzhanka una granata ucraina ha danneggiato un condominio. I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 41 veicoli aerei senza pilota, cinque missili tattico-operativi Atacms e 32 razzi Himars durante il giorno.

L'attacco missilistico di sabato sull'ipermercato Epicenter di Kharkiv ha provocato in totale 16 vittime, tra le quali una ragazzina di 12 anni. I feriti sono 43. La polizia ha riferito che i corpi di otto cittadini sono stati identificati sulla base dei risultati dell'esame del dna.