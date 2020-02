Identità Golose spostata a luglio

Non c'è gusto con il virus. Anche il mondo dell'enogastronomia paga lo scotto all'emergenza Covid-19. Eventi spostati, ristoranti vuoti, degustazioni rinviate.

Nel Nord dell'Italia non è il momento di pensare alle gioie del palato. Vorrà dire che quando tutto sarà passato avremo più fame (e più sete) di prima.

La notizia più importante è il rinvio di Identità Golose, il più grande congresso italiano (e tra i più importanti in Europa) di alta cucina. Si sarebbe dovuto svolgere a Milano, negli ormai consueti spazi del MiCo, dal 7 al 9 marzo. Ma aderendo all'invito della Regione Lombardia di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, Paolo Marchi e Claudio Ceroni, gli organizzatori della manifestazione, hanno deciso di spostarla ai primi di luglio: da venerdì 3 a domenica 5.

Una collocazione anomala nel calendario, ma anche l'opportunità, mantenendo intatto l'impianto generale del congresso, per «costruire un evento, se possibile, ancor più denso di contenuti e significato».

Del resto il tema di quest'anno è «senso di responsabilità» e quindi, spiega Marchi «oltre quindici anni di impegno ci hanno insegnato che la realtà va capita e mai forzata». Ceroni da parte sua promette la nuova data «sarà approcciata nelle prossime settimane - in un filo di continuità - con tutta una serie di attività che organizzeremo e che faranno da ponte tra questi giorni complicati e l'appuntamento estivo».

Rinvio anche per Taste Firenze, la quindicesima edizione della kermesse che in modo bizzarro si sarebbe dovuta svolgere nelle stesse date di Identità Golose. L'evento organizzato da Pitti Immagine alla Stazione Leopolda sarà organizzato dal 5 al 7 giugno.

Altri eventi sospesi o rinviati: Terroir Barbera a Costigliole d'Asti (1-2 marzo, spostato a date da destinarsi), Live Wine a Milano (1-2 marzo, non si sa se sarà recuperato), Genova Wine Festival (domani e 1 marzo, annullato), Lazio Prezioso 2020 organizzato da Cucina&Vini, in programma domenica 1 marzo al Westin Palace di Roma; il secondo Festival del potatore previsto per domani a Castelnuovo Berardenga. Confermato invece (almeno per il momento) il Vinitaly in programma dal 19 al 22 alla Fiera di Verona.

Speriamo che diventi un brindisi di sollievo.