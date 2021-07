Imprese, ambiente, politica. La ricetta di Porro per ripartire

Se lo scopo è ripartire, occorre farlo da un’idea. Forse da un sogno. Di sicuro bisogna essere pragmatici: confrontarsi col mercato, capire le opportunità future, superare il grande blocco (psicologico e economico) provocato dal coronavirus. È per “ricominciare a respirare, riprendere a vivere e ravvivare la macchina dei consumi” che sabato e domenica, al teatro Petruzzelli di Bari, si incontrano giornalisti, artisti, attori, politici, manager, grandi uomini d’azienda e imprenditori. Titolo dell'evento: La Ripartenza. Direttore d’orchestra sarà Nicola Porro, ben noto ai lettori del Giornale, direttore di nicolaporro.it e ideatore di una due giorni che vuole “mettere intorno a un tavolo alcuni dei possibili protagonisti della Ripartenza”.

Il sipario si alza sabato mattina (qui il programma), appuntamento alle ore 10.30 con una “zanzara nella zuppa”. Porro e Giuseppe Cruciani leggono i giornali a modo loro, il che è tutto un programma. Poi sarà l’ora del dibattito sulla ripartenza del Made in Italy, “che voglia dire non solo saper fare ma anche saper attrarre”. Dopo i saluti del sindaco barese Antonio Decaro, prenderanno la parola Guido Grimaldi (Commercial director Grimaldi), Francesco Casillo (ad Molino Casillo), Fabio Lazzerini (ad Ita), Sir Rocco Forte (presidente Rocco Forte Hotels) e Marco Pozzo (ad Driade e FontanaArte).

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming anche su ilGiornale.it, media partner del progetto. Nel pomeriggio spazio alla Cultura con Stefano Accorsi e una lezione su “due grandi italiani”, Caravaggio e Pasolini, ad opera di Vittorio Sgarbi. Infine l’appuntamento serale sul governo della ripartenza: Porro, Alessandro Sallusti e il ministro Giancarlo Giorgetti cercheranno di capire quali sono gli strumenti migliori per far ripartire l’economia e lo sviluppo economico.

Il ruolo della politica e delle istituzioni, che dovrebbero “occuparsi meno dei nostri affari e molto più dei loro compiti naturali”, sarà al centro anche dell’intervista al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, domenica alle 12.30. Nel pieno delle polemiche sulla Giustizia, è proprio la sfida delle riforme a tenere banco: in che modo adeguare le istituzioni ad un mondo in cui i sistemi Paese hanno ancora un enorme peso? Poco prima della Casellati, focus sulla sostenibilità reale. E cioè una ripartenza dell’ambiente “che non sia in contrapposizione con la crescita e lo sviluppo”. Ospiti del dibattito l’ad di Tim Luigi Gubitosi, Michele Crisostomo (presidente Enel), Lucia Aleotti (azionista e membro del Cda Menarini), Fabrizio Di Amato (Presidente Maire Tecnimont) e Salvatore Internullo (Direttore generale Peugeot Italia). “C’è bisogno di ottimismo”, ha detto Porro al Giornale.it guardando al futuro. Per superare gli effetti del lockdown ci vorrà tempo. Ma intanto si Riparte da qui.