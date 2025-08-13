La Grecia brucia: chiede aiuto all’Ue

La Grecia flagellata dalle fiamme ha chiesto l'assistenza di quattro aerei antincendio tramite il Meccanismo europeo di protezione civile, per aiutare i pompieri greci a domare i molteplici roghi che stanno mettendo in difficoltà il Paese. Lo ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco ellenici, Vasilis Vathrakogiannis. "I vigili del fuoco stanno attualmente affrontando 106 incendi, di questi 63 sono divampati oggi (ieri, ndr)", ha spiegato. Lo riporta Kathimerini. Il portavoce ha anche reso noto che le autorità elleniche stanno indagando sull'origine di alcuni fuochi scoppiati nella regione dell'Epiro e dell'Etolia-Acarnania, visto che ci sono seri sospetti di azioni incendiarie dolose.

Uno degli incendi più preoccupanti è quello divampato nel nord del Peloponneso, nei pressi del comune di Erymanthos, a sud della città di Patrasso, dove la furia delle fiamme ha fatto scattare l'ordine di evacuazione di 26 insediamenti. Il fuoco è arrivato a lambire un'area industriale e secondo i media ellenici una fabbrica risulta bruciata, assieme a un numero non precisato di abitazioni. Sul posto 140 vigili del fuoco, con 17 aerei e quattro elicotteri, sono impegnati a lottare con le fiamme che hanno dato vita a tre fronti del fuoco diversi, alimentati dai forti venti.

I pompieri sono al lavoro anche nell'isola di Zante, nel mar Ionio, dove un incendio boschivo ha provocato l'evacuazione di almeno due insediamenti, compresi alcuni alberghi nella zona di Apelati, mentre le fiamme hanno circondato il centro abitato di Agalas, già evacuato. Stando ai media, ci sono notizie di alcune case danneggiate dalle fiamme.

Un altro incendio boschivo, divampato nell'isola di Chios, nell'Egeo settentrionale, ha fatto scattare l'evacuazione di alcuni insediamenti nella zona di Volissos. Stando a quanto riporta Kathimerini, cinque imbarcazioni della Guardia costiera, assieme ad altre imbarcazioni private, hanno soccorso alcune persone che si trovavano bloccate nelle spiagge di Limnia e Agia Markella.