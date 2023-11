Incidente in auto, muore a 13 anni. Madre e amica sotto indagine

Toccherà ai magistrati della Procura di Roma chiarire le cause e la dinamica dell'incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica in via Lauretina, costato la vita a Gaia, ragazzina di soli 13 anni. I punti da chiarire sembrano molti. È stata aperta un'indagine per omicidio stradale, nel registro la madre e una sua amica che erano a bordo della Golf, presa a noleggio, che intorno alle 2 di notte è andata a sbattere contro una rotatoria nella zona Sud della Capitale. Gli inquirenti, che hanno ascoltato le due donne, devono accertare chi delle due fosse al volante della vettura. Nelle ore successive al drammatico impatto tra le due c'è stato un rimpallo di responsabilità su chi stesse guidando. Altro elemento che dovrà essere accertato è la velocità a cui viaggiava l'auto che dopo l'impatto si è ribaltata per almeno tre volte.

La ragazzina sedeva dietro senza cintura di sicurezza e senza il rialzo che è obbligatorio per i minorenni con una altezza inferiore al metro e cinquanta. Le due indagate sono risultate entrambe negative al test della droga mentre per quanto riguardo la verifica sul tasso alcolemico, quello dell'amica della madre era leggermente superiore al limite consentito. Per ricostruire la dinamica potrebbero risultare fondamentali i video delle telecamere presenti nella zona che potrebbero avere immortalato il percorso dell'auto e l'impatto. Al momento tutte le piste sono al vaglio compresa anche quella del colpo di sonno: l'auto, fuori controllo forse anche a causa della pioggia, ha colpito in pieno il marciapiede della rotatoria e non si vedono segni di frenata.

L'incidente mortale è successo non lontano dal luogo dove, a luglio, perse la vita Simonetta Cardone, 63 anni. La donna venne travolta mentre era al volante della sua utilitaria dalla Tesla guidata da un ventenne dopo che, secondo alcune testimonianze il giovane aveva giù compiuto una serie di sorpassi azzardati ad alta velocità.