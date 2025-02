Incidente a Piacenza. Al volante la madre

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel piacentino, dove, nella notte tra venerdì e sabato, è morto un bambino di soli 4 mesi, rimasto vittima di un incidente stradale insieme alla mamma. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'auto, guidata dalla donna di 26 anni, è uscita fuori strada per cause ancora in via di accertamento alle porte di Carpaneto, sulla provinciale 29 in località Cerreto Landi.

La 26enne al volante della sua Ford Ka ha perso improvvisamente il controllo dell'auto mentre era diretta verso Cadeo. Il veicolo, uscendo di strada, si è poi schiantato contro un terrapieno di cemento che consente di accedere ad un campo. Sia il bimbo che la mamma erano stati trasferiti in eliambulanza all'ospedale di Parma, dopo che i soccorritori hanno cercato di stabilizzare le loro condizioni, ma il piccolo, le cui condizioni erano apparse critiche sin da subito, è morto nel corso della notte. Per la donna, invece, che è ancora ricoverata, la prognosi è riservata.

L'incidente ha richiesto l'intervento di numerosi mezzi di soccorso: sul posto sono giunte le ambulanze della Pubblica Assistenza di Carpaneto e della Croce Rossa di Cadeo, l'auto infermieristica del 118 di Cadeo, l'auto medica del 118 di Piacenza, oltre agli elicotteri sanitari di Parma e Milano.

Presenti i vigili del fuoco di Fiorenzuola. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Sul posto dell'incidente è giunto anche il marito della donna, titolare di un'attività commerciale.