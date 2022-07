"Incompatibilità politica col M5s". Ma il Pd stronca la Madia

Il Partito democratico teme, evidentemente, l'esito delle urne del 2023. Enrico Letta non lo dice chiaramente ma il modus operandi degli ultimi giorni del suo partito non sembra lasciare dubbi. Le bizze del Movimento 5 stelle, con il quale il Pd è alleato e vuole creare l'ampio campo largo con il quale presentarsi alle elezioni per il rinnovo del parlamento ma le intemperanze di Giuseppe Conte, e le sue posizioni non compatibili con la filosofia dem, hanno distanziato i due partiti. Una parte del Pd non lo nasconde, l'altra lo nega e annaspa per tentare di mantenere coeso un campo largo per evitare di affondare. Così va letta la reazione della segreteria del Partito democratico davanti alle dichiarazioni di una sua stessa esponente, Marianna Madia, dalle colonne della Repubblica.

" Penso che con il M5S di Conte ci sia una incompatibilità di cultura politica che preclude qualunque intesa futura. Il punto qui non è accordarsi su un programma, di temi condivisi ce ne sono tanti. Esiste però una profonda differenza sul modo di intendere la politica come servizio al Paese ", ha detto la deputata del Partito democratico, aggiungendo poi: " Se apri una crisi senza badare a ciò che ti succede intorno, alla sofferenza degli italiani, per quanto mi riguarda non è possibile alcuna alleanza ". Parole tuonanti da parte di Marianna Madia, che delle azioni di Giuseppe Conte ha una scarsa considerazione: " Se io capissi che dietro a tanta spregiudicatezza c'è un'operazione politica, forse avrei un altro giudizio, ma purtroppo appare come una mossa disperata ed egoista di un pezzo di ceto politico che per tentare di salvare se stesso, rischia di gettare il Paese nel caos ".