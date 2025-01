Inferno a Los Angeles. "Sta bruciando tutto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Los Angeles continua a bruciare. Le fiamme che hanno devastato l'oasi di Pacific Palisades e la costa di Malibu hanno raggiunto anche Sunset Boulevard, la famosa strada di West Hollywood, ridotta a un cumulo di cenere. I residenti hanno raccontato di aver visto banche, bar e supermercati che frequentavano da decenni completamente distrutti. Il bilancio delle vittime è salito a 5 morti, ma con tutta probabilità è destinato ad aumentare. Circa 180mila persone sono sotto ordine obbligatorio di evacuazione e altre 200mila sono state avvertite che farebbero meglio ad abbandonare le proprie case, in totale sono bruciati oltre 12mila ettari di terreno, un'area che supera le dimensioni di Disney World, migliaia di strutture sono state distrutte, e 450mila utenti sono senza corrente elettrica. Le autorità hanno ammesso che i maggiori incendi - tra cui quello di Palisades a ovest di Los Angeles e quello di Eaton a nord di Pasadena - sono ancora fuori controllo. I vigili del fuoco, tuttavia, sono riusciti a domare una grave minaccia scoppiata mercoledì sera sulle colline di Hollywood Hills. Le fiamme sono arrivate vicino al cuore della città e dell'industria del cinema, ma entro la mattinata di ieri le autorità hanno revocato un ordine di evacuazione per l'area. Il focolaio, ribattezzato Sunset Fire, aveva minacciato edifici iconici come il Dolby Theater, da cui vengono trasmessi gli Oscar (intanto la cerimonia per l'annuncio delle nomination è stata rinviata di due giorni, e alcune prime di film sono state annullate). Il presidente Usa Joe Biden ha cancellato il viaggio di tre giorni in Italia per monitorare la situazione, e parlerà alla nazione sugli incendi. La speranza, come anticipato dalle previsioni meteorologiche, è che i venti che hanno spinto le fiamme a enorme velocità rallentino, permettendo ai pompieri di fare progressi nel frenare gli incendi. Anche tante star hanno dovuto abbandonare le loro case, diverse delle quali sono andate completamente distrutte dal fuoco. In cenere sono finite le ville di Paris Hilton, Adam Brody e Leighton Meester, così come quelle di Anthony Hopkins, Billy Crystal, Mandy Moore e James Woods. La premio Oscar Jamie Lee Curtis, che abitava a Pacific Palisades, ha donato un milione di dollari per gli aiuti. Fra le costruzioni minacciate anche le case storiche degli scrittori Lion Feuchtwanger e Thomas Mann, musei di proprietà del governo tedesco, mentre la Villa Getty è stata salvata grazie alla preparazione e all'abbondante riserva di acqua. La vegetazione circostante è distrutta, ma le gallerie del museo e gli archivi della biblioteca sono stati isolati dal fumo grazie a sistemi di trattamento dell'aria all'avanguardia. Intanto, la sindaca di Los Angeles Karen Bass è travolta dalle critiche: dopo la polemica scoppiata per il fatto che si trovava all'estero, in Ghana, mentre gli incendi divampavano, ed è rientrata solo mercoledì, è finita nella bufera per la decisione - in una città soggetta agli incendi - di tagliare i fondi del dipartimento dei vigili del fuoco (Lafd) di 17,6 milioni di dollari per destinarli ai senzatetto. Il taglio è stato il secondo più grande nel bilancio fiscale 2024-25 di Bass, come mostrano i dati riportati dai media Usa, e peraltro lei avrebbe voluto un decurtamento addirittura maggiore per il Lafd, pari a 23 milioni di dollari. Come hanno rivelato gli abitanti della metropoli, i vigili del fuoco in alcuni casi hanno persino esaurito l'acqua negli idranti mentre tentavano di domare le fiamme. Polemiche anche contro le assicurazioni, che si preparano a perdite fino a 10 miliardi di dollari dato l'elevato valore delle case e delle attività nelle aree colpite. Al di là dei costi immediati uno dei problemi che inizia a emergere è chi assicurerà le nuove abitazioni che saranno costruite.

Alcune compagnie, fra le quali Allstate e State Farm, hanno di recente già deciso di non assicurare più le nuove case nello stato a causa della regolamentazione stringente sull'aumento dei prezzi che rende difficile per le società coprire le perdite. Solo lo scorso anno State Farm non ha rinnovato le polizze su 72mila abitazioni: e nell'area di Pacific Palisades, devastata dalle fiamme, il 69% dei titolari di polizze ha perso la copertura.