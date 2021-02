Perfino l'Anpi difende Meloni. E il prof adesso rischia parecchio

" Il rettore ha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell'università prima di tutto ", ha detto Giovanni Gozzini, professore di Storia dell'università di Siena, che ieri ha insultato in maniera indegna Giorgia Meloni. " Spero che non ci siano conseguenze gravi. Ma era importante che a lui dessi la piena responsabilità ", ha proseguito, dichiarando che d'ora in poi manterrà il silenzio e valuterà se chiamare la leader di Fratelli d'Italia per porgerle le sue scuse. Le sue parole hanno provocato un terremoto politico di ampia portata, che ha smosso tutti gli schieramenti in maniera trasversale. Al presidente di FdI in queste ore sono arrivate parole di solidarietà bipartisan ma anche la telefonata di Sergio Mattarella.

Forza Italia, ma anche la Lega, il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, così come tutti gli altri partiti, si sono schierati al fianco di Giorgia Meloni come forse mai era accaduto in precedenza, nonostante la leader dell'opposizione sia da sempre bersaglio di insulti beceri e minacce. Forti anche le parole del rettore dell'università di Siena, dove Giovanni Gozzini da tantissimi anni lavora e dove si è costruito un'ottima fama: " È un professore di un certo livello e mai mi sarei aspettato un comportamento simile da lui, la cosa mi ha sorpreso parecchio ". Cpsì Francesco Frati raggiunto dall'Adnkronos: " Il primo sentimento è stato quello dell'indignazione per le parole usate da un membro della nostra comunità che in un certo senso la rappresenta, anche se la cosa non è avvenuta in classe. Frasi che hanno un contenuto sessista oltre che ingiurioso, pronunciate nei confronti prima di tutto di un componente del Parlamento e in secondo luogo di una donna ".

Anche l'Anpi, che politicamente è quanto di più distante da Giorgia Meloni, in quest'occasione è scesa in campo per difendere la leader di Fratelli d'Italia: " Parole folli e civilmente sgrammaticate. Basta con la cultura dell'odio e con il sessismo ". Prima del commento rilasciato all'Adnkronos, l'associazione aveva già espresso indignazione sui propri social: " "L'Italia democratica non può tollerare da parte di chiunque il linguaggio dell'odio e della miserabile offesa sessista ".

"Sessismo" e "violenza" sono i due termini che si ripetono con maggiore frequenza nei messaggi di solidarietà che continuano ad arrivare a Giorgia Meloni. Per qualche ora le distanze politiche sono state accantonate a favore di una più costruttiva alleanza contro stereotipi e cattive abitudini che sempre più spesso avvelenano il dibattito, in una escalation che con Giovanni Gozzini ha raggiunto il suo apice.