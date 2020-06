Irritazioni, scontri e malumori: Conte ora è accerchiato

La fiducia del governo nei confronti del suo capo rischia di avvicinarsi allo zero. Il momento che sta attraversando Giuseppe Conte non è sicuramente dei migliori, indaffarato nell'organizzazione degli Stati generali dell'economia e nel mettere le pezze dove le varie anime della maggioranza creano scontri. E i temi divisivi non sono pochi. Ma adesso la priorità è rappresentata dall'evento fortemente voluto dal premier per la ripartenza del Paese dopo l'emergenza Coronavirus: all'appuntamento potrebbero partecipare Ursula von der Leyen (il presidente della Commissione europea), David Sassoli (il presidente del Parlamento Ue), alcuni premi Nobel e qualche economista di fama internazionale. Non è da escludere però che gli inviti verranno spediti anche ai sindacati, a Confindustria e all'opposizione. In tal senso Silvio Berlusconi ha già affermato che sarebbe giusto parteciparvi, ma i leader del centrodestra nelle prossime ore si sentiranno per prendere una decisione comune.

Dal Movimento 5 Stelle, come riportato dall'edizione odierna del Quotidiano Nazionale, fanno sapere di essere molto critici nei confronti del piano Colao in quanto è visto come fumo negli occhi. Allo stesso modo il Partito democratico è dubbioso sugli Stati generali. Una situazione che pone il premier al centro di infinite discussioni e lamentele. " C’è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo ", sarebbe stato lo sfogo dell'avvocato. Ma fonti di Palazzo Chigi hanno smentito tali parole: " La frase totalmente inventata e come tale non può essere ritrattata, perché queste parole non sono mai state pronunciate ". Comunque il dato di fatto è chiaro: Conte è accerchiato proprio da coloro che lo sostengono. O meglio, che lo sostenevano a pieno.

L'ombra di Guerini

Sì, perché ora il capo dell'esecutivo giallorosso non gode certamente della stessa fiducia di mesi fa. Una dimostrazione è lo scontro animato con Dario Franceschini: il ministro dei Beni culturali avrebbe chiesto spiegazioni su un'iniziativa del presidente che " non era stata condivisa " e che " ha sorpreso tutti ". Il capodelegazione dem si è da sempre dimostrato pienamente a favore del governo e al fianco di Conte, ma ora anche lui avrebbe iniziato a maturare dei dubbi nei confronti di quella che riteneva una figura di assoluta certezza. In tutto ciò l'unico a prendere le difese dell'avvocato è Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd ha chiesto sicuramente una svolta, ma va sottolineato che nel frattempo ha lanciato una proposta chiara ai grillini per un'alleanza strategica: prima alleanze sui territori per poi arrivare a un'alleanza in occasione delle prossime elezioni Politiche.