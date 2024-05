Isoliamo il virus universitario

Lo show degli accampamenti filo-palestinesi potrebbe rivelarsi un disastro per la sinistra; lasciatemi spiegare perché e come la destra potrebbe sfruttarlo. La maggior parte degli americani non capisce il conflitto israelo-palestinese o il suo rapporto con gli Stati Uniti ma, tutto questo, per una buona ragione: la gran parte sostiene Israele piuttosto che Hamas. In questo contesto, i manifestanti di sinistra non sono in grado di manipolare su scala di massa i sentimenti di simpatia e di colpa, come hanno fatto nel caso della morte di George Floyd. Lo spettacolo di manifestanti mascherati in stile Antifa che occupano i campus a causa di un conflitto straniero e sostengono la decolonizzazione in stile Hamas non offre un chiaro e significativo vantaggio.

Ma c'è un significativo e potenziale svantaggio. Questa escalation di accampamenti divide la sinistra, allontana sostenitori influenti e crea un senso di caos che spingerà le persone contro di essa. La risposta corretta da parte della destra è quella di creare le condizioni affinché queste proteste possano prosperare nelle città e nei campus blu (dem, ndt), prevenendole al tempo stesso nelle città e nei campus rossi (repubblicani, ndt). Se queste proteste dovessero diventare più volatili e arrivassero fino alla Convenzione Democratica di Chicago, potremmo vedere uno scenario simile a quello del 1968. E questo non ha funzionato molto bene per i democratici.

In altre parole: fare in modo che la sinistra si impadronisca della sua fazione pro-Hamas, o, in alternativa, costringere la sinistra ad affrontarla smembrando gli accampamenti, punendo i trasgressori e ripristinando l'ordine, qualunque sia il costo politico che ciò può comportare. Lasciamo che i presidenti dell'Ivy League (conferenza sportiva che comprende otto college, ndt) scoprano le conseguenze delle loro azioni (o inazioni) e aumentino delicatamente la pressione dall'esterno. C'è, tuttavia, un pericolo per la destra: una reazione eccessiva. I leader conservatori devono lavorare per prevenire la violenza e smantellare le reti politiche violente di sinistra prima che queste possano mobilitarsi. Dovrebbero essere quindi giudiziosi nel modo in cui decideranno di rispondere alle provocazioni. I nostri leader devono apparire calmi, freddi, razionali e capaci di prevenire, piuttosto che rispondere, alla violenza. Mantenere le giurisdizioni rosse funzionanti normalmente, creando al contempo il contrasto con le aree blu che sembrano essere l'opposto. Qualunque sia la loro affiliazione partitica, la maggior parte degli americani vuole un governo stabile, sostiene Israele e non Hamas ed è sfinita dalla prospettiva di una replica del caso Floyd.

Se la destra riuscirà a mantenere l'ordine nelle sue regioni, come ha fatto finora il governatore della Florida Ron DeSantis, e a mantenere l'attenzione sul disordine che invade le giurisdizioni di sinistra culminando, forse, nella discordia di coalizione alla convention democratica riuscirà a spostare l'opinione pubblica nella nostra direzione.

Dopotutto, una strada verso il successo in politica è trasferire i problemi agli avversari e trarne vantaggio.