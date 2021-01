Gli italiani non vogliono Conte al governo: l'87% non si fida di Giuseppi

Una batosta politica che pesa come un macigno. Si apre male il 2021 per il premier Conte, alle prese con le minacce di Matteo Renzi e con il sempre più crescente senso di insoddisfazione degli italiani. Dagli ultimi sondaggi emerge una realtà netta: quasi nessuno voterebbe il governo giallorosso e rivorrebbe Giuseppi come presidente del Consiglio. La fotografia della situazione è stata scattata da una rilevazione fatta da Analisi Politica. La società di ricerca diretta da Arnaldo Ferrari Nasi ha posto una domanda chiara agli intervistati: " In questi giorni ci sono state forte tensioni nella maggioranza che sostiene il governo Conte. Se dovesse cadere l’esecutivo, tra queste possibilità, per l’Italia sarebbe meglio... ".

Quattro le risposte a disposizione. A ottenere maggior successo è stata quella relativa un ritorno alle urne il prima possibile per mandare a casa l'esecutivo. Secondo il 32%, infatti, sarebbe opportuno sciogliere le Camere e indire al più presto nuove elezioni Politiche al fine di " verificare la volontà dei cittadini ". Il sociologo Ferrari Nasi - interpellato da Libero - ha spiegato come si tratti della risposta che ha riscosso più consenso " tra la fascia più produttiva della popolazione, quella che va dai 36 ai 55anni ". A chiedere una nuova tornata sono soprattutto gli elettori di Lega (63%) e Fratelli d'Italia (60%).

Conte sfiduciato dagli italiani

Fa riflettere anche il secondo quesito posto agli intervistati: " Reincaricare Giuseppe Conte, solo per formare un governo specifico per accompagnare l’Italia alle elezioni, formato da Pd, 5 Stelle, Lega, Fratelli d’Italia e gli altri partiti? ". Una sorta di governo ponte per traghettare il nostro Paese alle urne. Il "tutti dentro" però piace solamente al 21% del campione in esame. Appare evidente come addirittura tra le forze di maggioranza ci sia forte voglia di cambiamento: i favorevoli sarebbero i grillini (50%), i dem del Pd (34%) e i renziani di Italia Viva (51%).

C'è in realtà un terzo dato che preoccupa e non poco il premier Giuseppe Conte: solamente il 13% auspica in un Conte-ter. Una percentuale bassissima che - di conseguenza - evidenzia come l'87% non si fidi dell'attuale presidente del Consiglio. Questi numeri choc per il governo giallorosso sono da intendersi come una sonora bocciatura: mentre ci sono i progetti del Recovery Fund da partorire e la campagna di vaccinazione da non fallire, si preferiscono riunioni a Palazzo Chigi per evitare la crisi e parlare di poltrone.