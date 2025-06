Per Kaufmann un'altra rissa: "Botte da Starbucks"

Intrigo a Villa Pamphili. La donna russa trovata cadavere il 7 giugno, Anastasia Trofimova, 28 anni, è stata ammazzata tra la sera del 3 e il 4 giugno. È un'altra certezza nel giallo cominciato con il ritrovamento del suo cadavere a pochi metri da quello della figlioletta di undici mesi. La compagna di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, 46 anni, era viva quando il fantomatico regista fu aggredito, 3 giugno, nello Starbucks in piazza San Silvestro, in pieno centro, da un altro cliente. Forse ubriaco, l'uomo in carcere a Larissa, Grecia, ebbe la peggio. Sanguinante, a terra, con un vecchio cerotto sulla tempia, si allontanò con Anastasia e Andromeda prima dell'arrivo dei carabinieri. A chiedere l'intervento dei militari il gestore del bar: "Il californiano, dopo essersi ripreso, è andato via senza aspettare l'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine, verso via del Corso. Ho chiesto a un mio dipendente di allertare gli agenti di polizia a largo Chigi per fermarlo ma risposero che non potevano abbandonare la posizione".

Insomma, si restringe l'arco temporale dei due omicidi, come sostiene da sempre la Procura che non crede alla morte naturale della donna. Si attende ancora l'esito degli esami istologici sul cadavere di Anastasia, in avanzato stato di decomposizione per le alte temperature, per stabilire esattamente giorno e causa della morte. Avvenuta, dunque, tra la sera del 3 e il pomeriggio del 5 quando Kaufmann viene fermato per la terza volta da solo con la bambina. Uccisa, la piccola, tra il 5 e il 6 giugno. L'ipotesi degli inquirenti è che "Rexa" abbia soffocato anche Anastasia, alias Stella Ford, con lo stesso cuscino usato per togliere la vita ad Andromeda, prima di nascondere anche lei in una macchia della villa. Violento e pericoloso, Kaufmann, soprattutto quando alza il gomito. Anche il 20 maggio, quando i tre vengono fermati per la seconda volta a distanza di poche ore in via Giulia, ha il volto insanguinato. "Ha sbattuto", la versione di Stella, come Anastasia dice di chiamarsi agli agenti delle volanti. La donna sottolinea che non è stata maltrattata. Ai poliziotti basta per lasciarli andare nonostante la russa sia senza documenti. Intanto l'Fbi ha interrogato la madre del presunto duplice omicida, Charlene Kaufmann. "Mio figlio usciva con modelle e attrici, quella ragazza non era il suo tipo. Ogni mese gli mandavo soldi, speravo potessero essere una famiglia felice - avrebbe raccontato agli agenti americani -.

Sapevo della relazione con Stella dal 2024 e che avevano avuto una figlia, Andromeda". Secondo la madre, Francis sarebbe partito per Roma da Malta per un progetto. Poi sarebbe dovuto andare a Skiathos, sempre per girare un film.