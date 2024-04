Kiev colpisce un elicottero sul suolo di Mosca. Raid russo contro un treno di armi occidentali

Prima la stazione di Yavoriv, sulla linea Rzeszow-Leopoli, quella che porterà le armi americane dalla Polonia a Kiev, poi Balaklia (Kharkiv) e Udachne (Donetsk), dove è stato colpito un treno che trasportava equipaggiamenti forniti dall'Occidente. Mosca attacca le ferrovie ucraine con il preciso intento di rallentare l'arrivo delle nuove armi destinate all'esercito di Zelensky. Atteggiamento che dimostra, al di là delle dichiarazioni di facciata, un certo timore del Cremlino verso una nuova controffensiva degli uomini del comandante Syrskyi. Dopo gli attacchi alla rete ferroviaria, Zelensky ha destituito Oleksandr Yakovets dall'incarico di comandante delle forze di sostegno.

Le armate russe hanno accelerato nell'ultima settimana l'avanzata a ovest di Avdiivka, una delle aree in cui si sono concentrate le operazioni, tant'è che gli ucraini hanno dovuto ritirare i carri armati Abrams dal campo di battaglia a causa della loro vulnerabilità ai droni nemici. Mosca tenta inoltre di catturare l'insediamento di Chasiv Yar e creare le condizioni per un'ulteriore avanzata verso Kramatorsk.

Kiev continua a ottenere i risultati più significativi attraverso blitz sul territorio nemico. L'ultimo in ordine di tempo risale a ieri, quando l'intelligenze militare ha distrutto un elicottero Ka-32 nell'aeroporto internazionale Ostafievo di Mosca.

In attesa di nuove armi (il segretario alla Difesa Usa Austin conferma consegne per 6 miliardi, la Spagna invia martedì Patriot), Zelensky deve risolvere gravi problemi interni. La procura di Kiev ha ordinato l'arresto del ministro dell'Agricoltura Mykola Solsky, poi rilasciato su cauzione. Dovrà rispondere del presunto coinvolgimento nell'acquisizione illegale di terreni di proprietà statale, per 7 milioni di dollari.

In Russia, le manette sono scattate ai polsi del giornalista della rivista Forbes Sergei Mingazov, con l'accusa di aver diffuso «fake news» sull'esercito di Mosca. Oggi i giudici decideranno se tramutare il fermo in arresto. Per tutta la giornata è stato perquisito il Garage, celebre museo d'arte contemporanea della capitale, che in opposizione alla guerra aveva chiuso i battenti nei primi giorni dell'Operazione Speciale. L'iniziativa sarebbe legata alla presenza di letteratura Lgbt negli archivi.

Nel 793esimo giorno di combattimenti sono stati evacuati due ospedali di Kiev (di cui uno pediatrico) per la minaccia di un attacco missilistico. I russi hanno messo in servizio di combattimento nel Mar Nero due sottomarini dotati di otto missili Kalibr: nel mirino ci sarebbe Odessa.

Le truppe russe hanno lanciato un attacco aereo con due bombe guidate su un impianto industriale nella città di Sumy, e bombardato 20 volte il distretto di Nikopol.