L'Abbé Pierre accusato di molestie sessuali da almeno sette donne

Una donna ha raccontato di palpeggiamenti al seno, un'altra di essersi avvicinata per stringergli la mano e di essere stata trascinata verso la finestra, con lui che diceva: «Ne ho bisogno» e un'altra ancora ha riferito di quel giorno in cui «nel salutarmi, mi ha infilato la lingua in bocca in un modo brutale e del tutto inaspettato». Sotto al peso delle accuse di aggressioni a sfondo sessuale crolla post-mortem anche il mito dell'Abbé Pierre, prete-icona di Francia conosciuto in tutto il mondo, francescano fondatore del Movimento Emmaüs per i per i poveri e i rifugiati. Sacerdote, simbolo della Resistenza che durante la Seconda Guerra mondiale salva polacchi, ebrei e anche il fratello minore di De Gaulle, deputato nel dopoguerra, l'Abate Pierre (il cui vero nome è Henri Grouès) è accusato di molestie sessuali da almeno sette donne, a distanza di 17 anni dalla morte avvenuta nel 2007 e dopo essere diventato un'icona contro l'esclusione, per gli ultimi e i senzatetto. Le denunce sono trapelate da un dossier indipendente pubblicato ieri e commissionato da Emmaüs International, Emmaüs France e la Fondazione Abbé Pierre.

I fatti risalgono al periodo fra il 1970 e il 2005. «Le nostre organizzazioni rendono omaggio al coraggio delle persone che hanno testimoniato e reso possibile, attraverso le loro parole, portare alla luce queste realtà, noi ci crediamo», hanno scritto Emmaus e la Fondazione Abbe Pierre. L'allerta era stata lanciata nel 2023, quando una presunta vittima aveva denunciato atti di aggressione sessuale a Emmaus International, innescando l'apertura di un'indagine. Sette vittime, tra cui una minorenne al momento dei fatti, hanno accettato di testimoniare in forma anonima. Ma in totale sono dodici le donne identificate, anche se non tutte intervistate.

«È ragionevole pensare che ci siano altre persone coinvolte, in proporzioni difficili da stimare», precisano le organizzazioni. I fatti denunciati si somigliano tutti. Si tratta di proposte indecenti e contatti non richiesti. Che gettano un'ombra sinistra anche sull'Abate Pierre.