Ladri a casa di Vidal: rubati oro, gioielli e il Suv da 400mila euro

Un altro calciatore nel mirino dei ladri.

L'ultima vittima dei topi d'appartamento è stato il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, con un passato importate anche nella Juventus. Il furto è avvenuto il 7 novembre scorso, mentre il calciatore era impegnato nel derby Milan-Inter, ma la notizia è stata diffusa solamente ieri. I banditi probabilmente sapevano che quella domenica il calciatore non sarebbe stato in casa e sono entrati in azione. Si sono introdotti tra le 20.45 e le 21.15 nel Villaggio del Sole a San Fermo, in provincia di Como, dove si trova la sua villa e hanno portato via un ingente bottino, del valore di oltre 400mila euro.

Con l'aiuto di una talpa, che controllava che non rincasasse nessuno, i ladri sono entrati in cortile, dove Vidal teneva parcheggiata una Ferrari 448 Spider rossa, una Brabus Amg G700 nera, un fuoristrada della Mercedes del valore di 400mila euro, una Volvo XC90 e una vecchia Panda e una Panda 4x4 color verde chiaro che sembra, a detta di chi lo conosce in paese, sia la passione del centrocampista.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che i ladri abbiano puntato subito alla Ferrari, ma poi non riuscendo per qualche motivo a portarla via, si sono «accontentati» della Mercedes. Quando il cileno è tornato nella villa si è accorto subito che qualcosa non andava. I vetri di alcuni locali erano spaccati e da casa mancavano anche oggetti gioielli e orologi. I carabinieri di Rebbio dopo l'allarme di Vidal si sono precipitati sul posto e hanno effettuato i rilievi a caccia di impronte o dettagli utili alle indagini. Poi hanno ascoltato i vicini per capire se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa in quella fascia oraria.

Nelle prossime ore verranno passate al setaccio anche le immagini delle telecamere, presenti nella zona. La casa del centrocampista, però, non è la sola nelle ultime settimane ad aver suscitato l'interesse dei ladri che hanno colpito anche nelle vicinanze.