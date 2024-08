Lady Conte a capo di un colosso immobiliare da 260 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, è sempre più ricca. In questi giorni, insieme alla sorella Cristina, è entrata a far parte di un gruppo immobiliare, nato dalla fusione di tre società del settore nate sotto l'egida di loro padre Cesare Paladino, immobiliarista storico romano. Le sorelle Paladino, dopo aver fatto uscire, previo accordo, il fratello Shawn John, possiedono il 50% del gruppo che ha un valore di oltre 260milioni di euro, come scrive il sito Open. L'uscita di Shawn John, figlio primogenito del capostipite della famiglia Paladino, nato dal matrimonio di Cesare Paladino e l'attrice Ewa Aulin, è stato il punto di arrivo di un contenzioso familiare durato anni, che si è risolto con la liquidazione della parte spettante. La richiesta iniziale pare sia stata di 12 milioni di euro da parte dell'uomo ma l'accordo sarebbe stato trovato su cifre decisamente più basse, anche se attorno ai dettagli dell'intesa economica è stato stipulato un patto inviolabile di riservatezza. Nessuna dichiarazione potrà essere fatta in merito, qualche indicazione si potrà avere solo quando verranno depositati i bilanci relativi all'esercizio di riferimento.

Il pezzo forte del gruppo sono le mura dell'hotel Plaza, uno dei più lussuosi hotel del centro storico di Roma, di cui la famiglia ha anche la gestione che però è in capo a un'altra società diversa. A essere state fuse sono le società Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, Archimede immobiliare e Immobiliare di Roma Splendido, che sebbene abbiano attraversato negli anni precedenti, subito dopo il lockdown, una forte crisi finanziaria, con debiti per oltre 41 milioni di euro, hanno mantenuto un grande potere economico. Alcuni immobili sono stati necessariamente ceduti nell'ambito di un patto con le banche creditrici ma il patrimonio si è preservato per gran parte, permettendo l'operazione che si è appena conclusa.

Ma quanto è stato stimato il patrimonio di Olivia Paladino? Non è noto a quanto ammonti esattamente, né si sa quale sia l'emolumento annuo percepito dall'imprenditrice per le cariche ricoperte, ma è noto che abbia intestati alcuni immobili di prestigio nella Capitale.

Sicuramente, almeno stando agli ultimi dati, le sue entrate dovrebbero essere ben più sostanziose rispetto a quelle di Giuseppe Conte, che in base all'ultima dichiarazione dei redditi depositata e resa nota, relativa ai compensi del 2022, risulta essere il leader politico più povero, con un reddito complessivo dichiarato di 24.359 euro lordi. Per fortuna a casa Conte c'è comunque chi guadagna meglio.