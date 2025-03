L'agit-prop del Cremlino offende la Picierno. Lo scudo di Palazzo Chigi

Ascolta ora 00:00 00:00

Fa un certo effetto sentir definire la vicepresidente del Parlamento europeo «idiota patentata». E poi ancora, al suo indirizzo, frasi come: «Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Trump che dice che voi europei siete bugiardi? Vergogna della razza umana». Il destinatario di queste parole è Pina Picierno, l'europarlamentare del Pd. A pronunciarle, metà in russo e metà in italiano, è un giornalista tv molto popolare a Mosca: Vladimir Solovyev.

Amico di Putin e noto propagandista, Solovyev è stato tra l'altro vittima delle sanzioni che hanno condotto al sequestro della sua villa sul lago di Como a Menaggio. Solovyev avrebbe dovuto partecipare lunedì sera, con un collegamento, alla trasmissione di Massimo Giletti Lo Stato delle Cose su Raitre. Già domenica erano però usciti sui social alcune critiche all'idea di ospitarlo in una trasmissione della tv di Stato. Tra queste anche quella della vicepresidente del Parlamento europeo Picierno. Le polemiche seguite hanno fatto desistere Giletti dall'idea cancellando la partecipazione di Solovyev. Questa ritirata non ha fatto che esasperare i toni del conflitto e nella sua trasmissione tv (sul primo canale russo) il giornalista si è abbandonato a una intemerata contro la Picierno dove non ha risparmiato nemmeno sugli epiteti più crudeli e volgari. «Ecco cosa devi capire, miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea». E poi, in italiano: «Ma va', idiota patentata». È stato lo stesso staff della Picierno a far tradurre e a diffondere le parole di Solovyev.

Immediata la reazione delle istituzioni europee, a cominciare dal Parlamento. Anche da noi, poi, l'attacco alla parlamentare dem è stato stigmatizzato con parole inequivocabili. E solidarietà è stata espressa da tutte le istituzioni e tutti i rappresentanti politici. «Esprimo ferma condanna per le inqualificabili offese rivolte sulla Tv di stato russa da Vladmir Soloviev a Pina Picierno - commenta il presidente del Senato Ignazio La Russa -. Siamo di fronte a una aggressione verbale, volgare e intimidatoria, che respingiamo con forza». Un concetto che con parole praticamente identiche esprime anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giambattista Fazzolari, osserva che gli «improperi di personaggi di tale risma, abituati a piegare la realtà e il buonsenso alla propaganda di regime, sono una medaglia per chi li riceve».

L'azzurro Paolo Emilio Russo sottolinea poi che «l'attacco alla Picierno è un attacco all'istituzione che rappresenta, mentre Benedetto Della Vedova (+ Europa) sottolinea che gli attacchi all'europarlamentare dem «mostrano la vera natura del regime guerrafondaio di Mosca».