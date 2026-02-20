Da Lampedusa a Rimini. Il tour italiano di Leone

Le diocesi italiane coinvolte sono già in moto, alcune erano già al lavoro da tempo, sottotraccia, e attendevano solo l'ufficialità, che è arrivata ieri a mezzogiorno: papa Leone tra maggio e agosto compirà una serie di visite pastorali, tra spiritualità e urgenze sociali, che toccheranno l'Italia da nord a sud.

Il "tour italiano", come qualcuno in Vaticano lo ha ribattezzato, avrà inizio l'8 maggio prossimo, nel primo anniversario dell'elezione di Prevost a Papa e nel giorno dedicato alla supplica alla Madonna di Pompei: Leone raggiungerà al mattino la cittadina degli scavi per una messa al Santuario mariano e poi incontrare i fedeli dell'arcidiocesi di Napoli in piazza del Plebiscito. Tornerà in Campania qualche settimana dopo, il 23 maggio, per una visita dedicata al tema ecologico, sulla scia di Papa Francesco che dopo la pubblicazione dell'enciclica "Laudato Sì", avrebbe voluto visitare Acerra nel 2020, salvo poi dover rinunciare per la pandemia. Bergoglio aveva sorvolato in elicottero nel 2014 la Terra dei fuochi, Leone incontrerà i fedeli di quelle terre malate e devastate per abbracciarli e ascoltare le loro storie di disperazione. "Per noi è un evento storico che ci riempie di gioia", commenta il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, "è un'iniezione di fiducia e di speranza per le famiglie, in modo speciale quelle dei bambini e dei ragazzi colpiti dalla malattia".

A giugno toccherà al nord Italia: il 20 di quel mese Leone raggiungerà Pavia dove sono custodite le spoglie di Sant'Agostino: il Pontefice venererà la reliquia del santo a cui è intitolato il suo ordine religioso d'appartenenza, celebrerà una messa solenne e condividerà il pranzo con i confratelli agostiniani. Questo è un gradito ritorno in città: da priore generale degli agostiniani, Prevost, era già stato diverse volte nella città lombarda, l'ultima da cardinale nel 2024, in occasione della chiusura delle celebrazioni per i 1300 anni dalla traslazione delle reliquie del santo.

Dopo Pavia sarà la volta di Lampedusa, il 4 luglio, tredici anni dopo il viaggio di Papa Francesco e la sua preghiera in mare per i migranti morti nel Mediterraneo. Leone lo aveva in qualche modo anticipato: durante un videomessaggio realizzato in occasione della candidatura dell'isola a Patrimonio Immateriale dell'Unesco, il Pontefice aveva detto: "Spero di salutarvi presto di persona". "Una promessa che si è realizzata", ha commentato a caldo l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, "la visita del Papa è uno stimolo a saper guardare la storia, questa storia, con gli occhi di Dio e ascoltare il grido dei poveri e degli oppressi con le orecchie di Dio".

Il 6 agosto Leone sarà invece ad Assisi: era già stato lo scorso novembre per chiudere l'assemblea generale della Cei, ma tornerà per concludere, con una messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, il raduno internazionale dei giovani europei, "Go! Franciscan Youth Meeting", organizzato in occasione dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco.

Nonostante il programma di Leone non sia ancora definitivo, non è escluso che il Pontefice possa fermarsi in preghiera anche sulla tomba di San Carlo Acutis, il "millennial di Dio", sepolto all'interno del Santuario della Spogliazione. Ultima tappa di questo "tour" italiano sarà Rimini, il 22 agosto: Leone parteciperà anche al "Meeting per l'amicizia fra i popoli" di Comunione e Liberazione, 44 anni dopo la visita in città di Giovanni Paolo II.