L'anno orribile dell'ex premier Marin: dopo il flop al voto arriva anche il divorzio

La premier finlandese uscente Sanna Marin ha divorziato dal marito Markus Raikkonen. Lo hanno annunciato entrambi pubblicando sui rispettivi profili Instagram due storie identiche. L'ormai ex coppia ha scelto di postare una foto che li ritrae insieme sorridenti e sull'immagine compare una scritta, la stessa per entrambi: «Abbiamo chiesto il divorzio di comune accordo. Siamo grati per i 19 anni passati insieme e per la nostra amata figlia. Siamo ancora migliori amici. Continueremo a trascorrere del tempo insieme come una famiglia e l'uno insieme all'altra. Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ulteriormente la questione».

I due si erano sposati nel 2020, nel pieno della pandemia, e hanno una figlia di cinque anni. Un momentaccio dal punto di vista personale e dal quello professionale per la 37enne Marin, che solo lo scorso mese è stata anche sconfitta alle elezioni. Nel 2019, all'età di 33 anni, divenne la premier più giovane del mondo alla guida di una coalizione di centrosinistra con 5 donne leader di partito, di cui 4 sotto i 35 anni. Sotto il suo mandato ha portato la Finlandia alla storica adesione alla Nato, ma non le è comunque bastato per farsi rieleggere. Grande scalpore, invece, avevano fatto le foto scattate mentre era ancora premier a una festa giudicata un po' sguaiata, decisamente etilica e poco decorosa per il capo di un governo. Ma la bellissima Sanna aveva respinto le polemiche: «Non ci sono state riunioni del governo durante quel weekend. Ho preso ferie e ho passato il tempo con i miei amici, non abbiamo fatto nulla di illegale».