"L'antisemitismo ormai è tutt'altro che strisciante. I legislatori intervengano"

Si alza il livello di guardia per la nostra sicurezza dopo l'ultimo sanguinoso attentato in Australia. Un livello di allarme che si connota innanzitutto con una crescita dell'antisemitismo. Ne parliamo con Davide Riccardo Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica.

Romano, la preoccupa questa escalation di violenza e terrore?

"Sicuramente. Non è solo una questione di attentati. Sono proprio i numeri a dirci che le cose da qualche anno a questa parte sono cambiate".

In che senso?

"Le faccio soltanto l'esempio della nostra vita di ebrei milanesi. Ultimamente è aumentato il numero di attacchi e aggressioni. Questa recrudescenza dell'odio lo viviamo sulla nostra pelle. E non è un caso che l'Osservatorio sull'antisemitismo ha registrato un aumento delle violenze e delle aggressioni nei nostri confronti del 400%. Anche la politica ha percepito questo innalzamento del livello d'odio e non è un caso che nelle ultime settimane sono stati presentati alcuni ddl per affrontare questa situazione. D'altronde un buon legislatore di fronte a un'impennata di questo genere corre subito ai ripari".

È cambiata la vostra vita in questi ultimi tempi?

"Da un punto di vista meramente pratico no. Siamo abituati ad avere le forze dell'ordine davanti alle nostre scuole e alle sinagoghe. Però è innegabile che le cose in questi due anni sono cambiate".

Quali sono i fattori di questo cambiamento?

"L'errore che facciamo di generazione in generazione è pensare che l'antisemitismo di volta in volta sia sconfitto definitivamente. E invece veniamo puntualmente smentiti perché l'antisemitismo è un mostro che ciclicamente rialza la testa. In questo caso, dopo il 7 ottobre, Israele rappresenta la scusa per attaccare direttamente gli ebrei".

C'è anche una recrudescenza del terrorismo islamico.

"Quanto accaduto in Baviera solo tre giorni fa è la dimostrazione che il terrorismo islamico è tutt'altro che dormiente".

Il terrorismo islamico però colpisce tutti.

"È vero. Colpisce tutti. Però quando colpisce gli ebrei c'è la tendenza a giustificarlo".

Insomma è proprio il clima politico quello che tradisce questa antisemitismo strisciante.

"Altro che strisciante. È palese. Soprattutto dopo quanto accaduto con il ddl presentato da Graziano Delrio. È tempo di provvedimenti concreti come quello proposto dal senatore Pd. Quanto accaduto a Sidney sarebbe potuto avvenire anche a Milano o a Roma.

E chi avrà frenato l'approvazione di un ddl contro antisemitismo sarà ritenuto corresponsabile di quanto accadrà in futuro. D'altronde se la violenza nei confronti di neri o gay fosse aumentata così rapidamente del 400% sarebbero rimasti tutti inermi come hanno fatto con noi?"