L'appello della Meloni a Salvini: "Provano a dividerci, restiamo compatti"

Restare compatti, rispettare la legge, tutelare l'opposizione e come extrema ratio valutare l'uscita dalla maggioranza. In sostanza è questo il contenuto dell'appello lanciato da Giorgia Meloni a Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia, sulle colonne del Corriere della Sera, ha scritto una lettera indirizzata al leghista dopo gli scontri avvenuti sul caso Copasir: i presidenti di Camera e Senato ritengono di non poter intervenire sul tema, e perciò hanno rimandato alle intese politiche la decisione sulla guida del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi (attualmente presieduto dal leghista Raffaele Volpi). FdI continua a sventolare a gran voce la legge 124 del 2007 che stabilisce la composizione paritaria del Copasir e che il presidente sia eletto tra i rappresentanti dell'opposizione: " È una norma di garanzia e controllo, legata alle specificità del compito estremamente delicato affidato a quest’organo ".

Il tira e molla con il Carroccio va avanti ormai da settimane. Gli animi si fanno sempre più caldi: Fratelli d'Italia ha abbandonato la conferenza dei capigruppo a palazzo Madama in segno di protesta perché la Lega non intenderebbe lasciare la presidenza. E la situazione non sembra trovare una via d'uscita: da FdI minacciano di disertare la riunione odierna del Comitato. Ignazio La Russa non ci gira attorno e giudica la convocazione " contra legem ".

Per placare gli animi è intervenuta direttamente Giorgia Meloni: " Caro Matteo, da giorni i nostri avversari stanno cercando di far litigare Fratelli d’Italia e Lega ". Le divisioni riguardano appunto la presidenza del Copasir, che però non rappresenta semplicemente un problema tra i due partiti del centrodestra: " Riguarda le istituzioni e il rispetto della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione ". Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha il compito di "vigilare" sull'operato del governo e dei Servizi ed è per questo che - sostiene Fratelli d'Italia - " la presidenza non può essere affidata a un esponente della maggioranza che sostiene il governo ".