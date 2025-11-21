Spacey e gli scandali. "Non ho più la casa"

"Vivo in hotel, vivo in Airbnb, vado dove c'è lavoro. Non ho letteralmente una casa, è quello che sto cercando di spiegare". Così l'attore produttore Kevin Spacey in un'intervista al quotidiano britannico Daily Telegraph racconta il suo attuale momento di vita. "La situazione finanziaria non è certo ottima. Il fallimento? Se n'è parlato, ma non si è mai arrivati a quel punto. I costi sostenuti negli ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate e tutte le mie risorse sono state spese".

Una vita e una carriera rovinata nonostante l'attore premio Oscar sia stato scagionato. L'attore di American Beauty, 66 anni, è stato accusato da alcuni uomini, tra cui uno dei protagonisti di Star Trek: Discovery, Anthony Rapp, di molestie sessuali. Netflix ha eliminato il ruolo di Kevin Spacey nella popolarissima serie House of Cards.

Nel 2022 una giuria di New York ha dichiarato Spacey non responsabile per le accuse d'aggressione nei confronti dell'attore Anthony Rapp. Nel 2023, Spacey è poi stato assolto da diverse accuse di violenza sessuale da un tribunale di Londra, in un caso separato. "È tutto in deposito e spero che a un certo punto, se le cose continuano a migliorare, potrò decidere dove stabilirmi di nuovo" ha aggiunto Spacey sperando di poter tornare presto a lavorare.

Le prime accuse nei suoi confronti furono formulate nel 2017 sullo sfondo dell'ondata del MeToo. Con il susseguirsi di altre accuse di abusi, Netflix interruppe i rapporti con l'attore protagonista nella serie del momento e le sue apparizione in film si interruppero, dopo esser stato letteralmente "cancellato" dal film di Ridley Scott Tutti i Soldi del Mondo. Nonostante le vittorie legali, l'attore non è ancora stato riaccolto ad Hollywood.

In passato ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, un premio Bafta, un Golden Globe, un Tony Award e due Laurence Olivier Awards, oltre a 12 nomination agli Emmy Awards. È stato nominato Cavaliere onorario dell''rdine dell'Impero Britannico nel 2015.