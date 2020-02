"L'economia verde a sostegno del Sud"

All'indomani dell'elezione a governatrice della Calabria Jole Santelli ha lanciato una proposta: una giornata al mese da dedicare alla propria terra d'origine. Un appello, il suo, a tutti coloro che hanno lasciato il Sud e che hanno conquistato al Nord prestigio e autorevolezza. «Potrebbero restituire così - spiegava la Santelli - con un lavoro volontario quanto la terra ha saputo dar loro in termini di istruzione e formazione». Il Meridione, infatti, non è soltanto povero di risorse e di infrastrutture, ma sta progressivamente perdendo i suoi beni più preziosi: i cervelli.

Ed è lo stesso Antonio Tajani a rilanciare con un'intervista al Quotidiano del Sud la questione meridionale. Deve entrare nell'agenda del governo e soprattutto deve da subito imporsi come tema dominante del dibattito politico. «La gente del sud - spiega il vicepresidente di Forza Italia - chiede di essere considerata con dignità e onore, che significa dare loro lavoro cambiando radicalmente le politiche fin qui adottate». L'eurodeputato azzurro fa riferimento ovviamente alla politica assistenzialista che i governi a trazione grillina stanno portando avanti (dando così corpo a una delle loro promesse elettorali: il reddito di cittadinanza). Grazie alla sua lunga esperienza nelle istituzioni europee Tajani parla con cognizione di causa di tutte le opportunità che un più intelligente uso dei fondi dell'Unione europea potrebbe portare al nostro Mezzogiorno. «Ho sempre pensato - spiega- a un piano di investimenti che raccolga tutti i fondi europei non utilizzati. Per il Sud sarebbe utile, aggiunge, un piano di interventi che preveda anche l'appoggio «della Cassa depositi e prestiti e della Banca europea di investimenti (Bei)». Si potrebbero sfruttare al meglio anche, suggerisce poi Tajani, le risorse del bilancio comunitario messe a disposizione del cosiddetto New Green Deal e i fondi pensione. «Noi, come Comunità europea - conferma - siamo pronti a fare la nostra parte mettendo sul piatto 20/25 miliardi per infrastrutture stradali e ferroviarie, ma questo governo sembra ignorare queste possibilità». Tajani si appella poi a Gualtieri e Conte per ridurre il cuneo fiscale. «La possibilità c'è - dice -. Basterebbe destinare allo scopo le risorse del reddito di cittadinanza. Si potrebbero fare agevolazioni per le imprese che investono al Sud».

A proposito di Mezzogiorno, spicca la notizia delle dimissioni di Clemente Mastella da sindaco di Benevento (unico capoluogo campano retto da un'amministrazione di centrodestra). Ora l'ex notabile democristiano potrebbe correre alle prossime regionali con una sua lista.