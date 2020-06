Minacche choc contro Salvini: "Mettiamolo a testa in giù"

L’odio verso Matteo Salvini non accenna a diminuire. Il leader della Lega, infatti, oggi ha ricevuto un nuovo e sconcertante messaggio di morte su Instagram.

La "colpa" dell’ex ministro è quella di aver pubblicato un post con una sorta di collage fotografico con barconi carichi di migranti e personaggi legati alle Ong come Carola Rackete e l’ex no global Luca Casarini. Ad accompagnare l’immagine Salvini ha scritto un commento: "Dopo la Ong tedesca, con un carico di oltre 200 immigrati clandestini, ecco in azione la nave dei centri sociali, che torna in mare e ne va subito a raccogliere 70 non lontano da Lampedusa. Avanti, c’è posto, tanto il governo non muove un dito. Trafficanti di esseri umani e (im)prenditori della “accoglienza” si fregano le mani. #portichiusi".

Tanto è bastato per scatenare la violenza verbale da parte di un utente, dal nickname _davidesolinas, che è andato oltre una semplice critica politica arrivando a minacciare pesantemente il leader della Lega. "Mettiamo Salvini a testa in giù è quello che si merita" , è stata la frase minatoria scritta dal contestatore. L’ex ministro dell’Interno ha subito replicato annunciando che denuncerà l’autore del messaggio e tutti coloro che l’hanno apprezzato e condiviso attraverso i "Mi piace": "Hai vinto, insieme ai tuoi “mi piace”, una bella denuncia. Buona fortuna amico mio".