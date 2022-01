Alta tensione sul Colle. Pd e 5s fuggono dal centrodestra

Alla faccia del dialogo e delle interlocuzioni democratiche. Il fronte giallorosso decide di snobbare la proposta di Matteo Salvini, che in mattinata ha chiesto a Enrico Letta, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Roberto Speranza di riunirsi in un vertice di maggioranza prima dell'inizio della quinta votazione sul Quirinale. La fuga della sinistra è bizzarra: non solo i leader di Pd, M5S e Leu hanno disertato l'incontro, ma i loro grandi elettori hanno deciso di esprimere in Aula un voto di astensione nella formula presente non votante.

Lo schiaffo della sinistra

I tre leader del fronte progressista intanto hanno scelto di restare insieme al gruppo del Partito democratico della Camera per fare il punto sulle prossime strategie e iniziative comuni. Fonti del Pd fanno sapere che le motivazioni della linea dura sono state già illustrate nella nota congiunta di fine incontro tra Pd, 5 Stelle e Liberi e uguali. I giallorossi non hanno affatto gradito la mossa del centrodestra, che questa mattina voterà per Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Nella nota congiunta di Letta, Conte e Speranza si legge che il centrodestra " continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del presidente della Repubblica ". Dunque la candidatura unilaterale della presidente del Senato viene considerata " un grave errore ".

La replica di Salvini

Matteo Salvini si è detto " deluso da cittadino italiano dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e le riunioni ". Comunque il leader della Lega non ha intenzione di sbarrare definitivamente la strada e ha annunciato che chiederà a Letta, Conte e Speranza un nuovo incontro: il vertice tra i partiti di maggioranza potrebbe tenersi nel pomeriggio, tra la quinta e la sesta votazione.