Letta e Calenda trovano l'accordo per l'ammucchiata di sinistra

Il triste teatrino della sinistra sembra essere arrivato alle battute finali: Enrico Letta e Carlo Calenda hanno raggiunto un accordo in merito all'alleanza che il 25 settembre dovrà sfidare il centrodestra. Decisivo il faccia a faccia di questa mattina tra i principali esponenti del Partito democratico, di Azione e di +Europa: a questo punto, salvo ribaltoni nei prossimi giorni, la strada è spianata per l'ammucchiata rossa in vista del ritorno alle urne.

Quelle perplessità

Come scrive Adalberto Signore su ilGiornale in edicola oggi, c'è un punto che agita i sonni di Letta: la galassia dem fa notare che Calenda rappresenta un personaggio troppo " ondivago " e che potrebbe risultare inaffidabile con il passare delle settimane. Non solo. Entrambi potrebbero avere interesse a correre in autonomia: il Pd potrebbe puntare a ottenere più voti di Fratelli d'Italia il 25 settembre; Azione potrebbe proporsi come unico polo di centro e incrementare i consensi.

Le tensioni

Nella giornata di ieri non sono mancate tensioni. In mattinata Calenda aveva posto delle condizioni per la stretta di mano: oltre a una linea comune sui punti programmatici, aveva chiesto di evitare candidature divisive (come Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli) nei collegi uninominali. Nel pomeriggio la segreteria nazionale del Partito democratico si era riunita e aveva fatto appello a procedere " senza veti reciproci " nella direzione di un'alleanza nel segno di Mario Draghi e dell'impegno europeista.

La presa di posizione del Pd però era stata valutata troppo debole da Azione e +Europa, secondo cui non si trattava di una vera e propria risposta nel merito delle questioni sollevate nelle ultime ore. Da qui la richiesta di Calenda e Della Vedova per un vertice chiarificatore, in un senso o nell'altro. D'altronde mancano pochi giorni alla presentazione delle liste: a sinistra il caos è totale e si aggrappano al minestrone di partiti.