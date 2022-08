Il Pd fa melina e implora l'ammucchiata: "Stop veti, uniti contro la destra"

Il Partito democratico fa melina e implora l'ammucchiata. Nelle ultime ore Carlo Calenda ha posto delle condizioni per sancire un accordo politico con il Pd ma i dem - nel corso della segreteria nazionale - hanno approvato un appello per chiedere ai vari centrini di mettere da parte i personalismi: " Si proceda, senza veti reciproci, a costruire un'alleanza che prosegua nel forte impegno europeista ".

Dunque il Partito democratico ha bocciato la tentazione del terzo polo, una strada caldeggiata di recente da Matteo Renzi che sarebbe pronto a correre in solitaria. I dem sostengono la necessità di puntare tutto sulle convergenze piuttosto che lasciare spazio alle spaccature. Il collante? Il tentativo disperato di arginare la vittoria del centrodestra: " Ogni divisione oggi rappresenterebbe un regalo alla destra che l'Italia non può permettersi ".

I paletti di Calenda

In mattinata Calenda è stato molto attivo sui social, chiedendo una risposta al Pd in tempi rapidi e fissando una serie di paletti considerati imprescindibili per poter dare il via libera all'alleanza con il Partito democratico: non candidare personaggi divisivi (come Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli) nei collegi uninominali e trovare un accordo sui punti prioritari come ad esempio i rigassificatori.