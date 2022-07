"Faccio il front runner", "Io ci sono". Lite Letta-Calenda sulla premiership

Letta, Draghi o Calenda? Il centrosinistra è alle prese col nodo alleanze e premiership. Nessuno sembra volerla, ma alla fine ognuno la rivendica per sé.

"Ho letto ieri, sulle agenzie, la discussione sulla premiership, una discussione che ho trovato surreale" , ha detto Enrico Letta nel corso della direzione del Pd allargata ai gruppi parlamentari. Poco dopo, il segretario del Pd si è detto pronto ad assumersi “il ruolo di front runner” della campagna elettorale del partito, ma ha aggiunto: "La narrazione dovrà essere netta e chiara sulle nostre posizioni. Le alleanze elettorali che faremo non inficeranno la narrazione su cosa siamo noi". Insomma, tramontata l’idea di un campo largo che comprenda anche il Movimento Cinque Stelle, il Pd deve individuare i compagni di viaggio con cui affrontare la sfida elettorale contro il centrodestra. Uno degli interlocutori principali di Letta sembra essere Carlo Calenda, il leader di Azione che inizialmente voleva dar vita a un terzo polo riformista alternativo ai populisti di destra e di sinistra, mentre ieri ha presentato la sua idea di “fronte repubblicano” aprendo anche a un’alleanza col Pd. "Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io" , ha detto oggi Calenda a Skytg24.