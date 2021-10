Stadi, cinema e discoteche: cosa ha deciso il governo

Dopo la pronuncia del Comitato tecnico scientifico, il Consiglio dei ministri si è riunito per decidere le prossime riaperture. Quasi tutte le attività sono ripartite da alcuni mesi e tra le poche a non aver ancora sollevato le saracinesche, da 18 mesi a questa parte, ci sono le discoteche. Quello dei locali notturni sta subendo più di altri le conseguenze delle chiusure e il suggerimento del Cts di consentire le riaperture solo al 35% per i locali al chiuso e al 50% per quelli all'aperto ha fatto molto discutere. Tanti gestori, tra i quali Flavio Briatore, hanno definito ingiusta questa misura e sono numerosi quelli che, davanti a questa prospettiva, hanno detto che non avrebbero comunque riaperto.

Il Consiglio dei ministri, contrariamente a quanto suggerito dal Cts, ha deciso che non ci sarà più nessun limite per i luoghi di cultura, come cinema, sale da concerto e teatri, e che, soprattutto, le discoteche potranno riaprire con una quota di riempimento del 50% al chiuso e del 75% all'aperto. Nel settore degli spettacoli la capienza sarà al 100% sia al chiuso sia all'aperto. Per gli eventi sportivi sarà possibile riempire gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all'aperto. Le nuove norme entreranno in vigore dal prossimo 11 ottobre e saranno valide solo nelle regioni in zona bianca. L'ingresso in tutti i luoghi sarà consentito solo previa esibizione del Green pass.

Già prima che il Consiglio dei ministri si riunisse, l'orientamento del governo sembrava essere diverso rispetto a quello dei tecnici. Indiscrezioni che filtravano da Palazzo Chigi informavano di un allentamento delle maglie sulla capienza delle discoteche e dei luoghi della cultura. La richiesta era arrivata dalla maggioranza e il premier Draghi è sembrato fin da subito propenso al suo accoglimento.