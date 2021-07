Casalino non molla il suo ego: dopo il libro fa un film

La vita di Rocco Casalino diventerà un film, tratto dal suo libro Il portavoce. Il volume, uscito in inverno, sarà d'ispirazione per una pellicola cinematografica per la quale il gruppo Mondadori (per la casa editrice Piemme) e lo stesso Rocco Casalino hanno firmato un accordo con la società di produzione Kubla Khan di Umberto Massa. A darne notizia è stato il Corriere della sera.

Dalla sua infanzia in Germania fino a diventare l'ombra dietro Giuseppe Conte, nel suo libro Rocco Casalino ha ripercorso i momenti salienti della sua vita pubblicandoli in un volume la cui copertina è un chiaro richiamo ad House of cards, film con Kevin Spaces, tanto che ora c'è chi scherza e ipotizza che il film possa esserne un riadattamento in salsa italiana. Per chi non lo sapesse, il film con l'attore di Hollywood racconta della mirabile scalata di un semplice deputato della Carolina del Sud che dal Congresso arriva alla Casa Bianca. Rocco Casalino, invece, da Ceglie Messapica è arrivato a palazzo Chigi.

Figlio di immigrati in Germania negli anni Settanta, Rocco Casalino ha vissuto l'adolescenza nel Paese teutonico, prima di concludere gli studi superiori in Puglia, terra originaria dei suoi genitori, prima di laurearsi in ingegneria a Bologna. Tutto questo è presente in Il portavoce, dove Rocco Casalino racconta anche del difficile rapporto con suo padre ma anche il razzismo subito in Germania e il bullismo. È un racconto tra il vittimistico e la quasi beatificazione di se stesso quello che fa l'ex portavoce di Giuseppe Conte, che prima di diventare un deus ex machina della comunicazione grillina ha partecipato alla prima edizione del Grande fratello.

Un'esperienza che Casalino riporta nel suo libro, condita con una buona dose di autocompiacimento e megalomania per essere partito da un reality fino a sbarcare a palazzo Chigi. Leggendo il volume è impossibile dimenticarsi che il portavoce di Conte si sia laureato con ottimi voti e che si sia dovuto rimboccare le maniche, senza ricevere aiuti, per arrivare dov'è. È il filo conduttore di tutto il racconto e Casalino ama ripeterlo, onde evitare che a qualcuno possa sfuggire.

Il volume è stato scritto da Rocco Casalino quando ancora era in piedi il governo Conte bis. La sua uscita era prevista per i primi di febbraio ma la crisi del governo giallorosso ha costretto il portavoce a rinviarne la pubblicazione nelle librerie, che è avvenuta pochi giorni dopo l'insediamento di Mario Draghi.