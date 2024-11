L'incubo dopo la festa la notte di Halloween: "Mi hanno violentata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una notte di violenza a paura, ma decorazioni e travestimenti di Halloween non c'entrano: è stato un racconto choccante, quello che una ragazza di origini egiziane ha rilasciato agli inquirenti, affermando di aver subito uno stupro all'interno di un Bed & Breakfast di Firenze. Secondo quanto ricostruito, la giovane - una 26enne già da qualche tempo in città - avrebbe passato la serata assieme ad alcuni amici in un locale in via de' Neri, vicino a piazza della Signoria, nel cuore del centro storico. Lì avrebbe conosciuto un ragazzo che, intorno alle 4 di notte, l'avrebbe invitata a seguirlo nel B&B dove alloggiava e dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. Sulle modalità di quanto accaduto in quella stanza è mistero: poco prima dell'alba, infatti, la ragazza si è presentata all'ospedale di Santa Maria Nuova raccontando la violenza subita. Sono stati i soccorritori, come da prassi, ad avvisare le forze dell'ordine. Nelle ore successive la 26enne era ancora in stato di choc e è stata ancora in grado di rispondere alle domande degli inquirenti.

Sul caso sta indagando la squadra mobile della questura fiorentina, che ha iniziato a passare al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona alla ricerca di informazioni utili alle indagini: in particolare, alcuni fotogrammi potrebbero aiutare a chiarire quanto la giovane fosse presente a sé stessa o ricostruire quale fosse il livello di confidenza con il presunto stupratore. L'uomo non è stato ancora rintracciato, né è chiaro se nella vicenda abbiano avuto un ruolo eventuali complici. Di sicuro non ci sono dubbi sulla prima parte della serata: la 26enne stava trascorrendo la serata di Halloween insieme ad alcuni amici, quando erano ormai le 4 di notte avrebbe conosciuto un uomo nel locale del centro, che l'avrebbe invitata ad andare all'esterno assieme a lui. A questo punto la ricostruzione si fa più nebulosa, ma pare certo che i due siano finiti in un Bed & Breakfast dove si sarebbe consumato un rapporto sessuale. Come talvolta accade, occorrerà capire il grado di consensualità della donna.

Non si è trattato comunque dell'unico episodio drammatico della notte di Halloween nel capoluogo toscano: uno studente fiorentino di 22anni è stato colpito all'addome con una lama mentre si trovava con una comitiva di amici nella zona di Santa Croce.

La ferita sarebbe stato l'epilogo di una lite scaturita tra il giovane che era insieme ad alcuni amici - e un gruppetto di nordafricani, che da quanto appurato non conoscevano la comitiva di italiani. Il 22enne è stato accompagnato d'urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata.