L'influencer Maga: "Ho fatto espellere Khaby Lame"

L'amico di Barron Trump rivendica la responsabilità dell'espulsione dagli Stati Uniti di Khaby Lame. Bo Loudon, influencer Maga e presunto «migliore amico» del figlio minore del presidente americano, appunto, sostiene di essere colui che ha portato a far cacciare il tiktoker italo-senegalese fermato nei giorni scorsi dall'Ice, l'agenzia federale responsabile del controllo delle frontiere.

In una serie di post su X Loudon - che è stato fotografato numerose volte con il tycoon e Barron - spiega di aver «preso personalmente provvedimenti» per far espellere il 25enne: «Nessuno è al di sopra della legge», prosegue, aggiungendo di aver «lavorato con i patrioti dell'amministrazione Trump» per far arrestare Lame all'aeroporto di Las Vegas, dove è stato trattenuto dagli agenti dell'Us Immigration and Customs Enforcement il 6 giugno per una violazione del visto. Un portavoce dell'agenzia conferma che il tiktoker - entrato negli Stati Uniti il 30 aprile con un permesso temporaneo - è stato fermato allo scalo Harry Reid, gli è stata concessa la «partenza volontaria» e da allora ha lasciato il Paese.

Durante la permanenza negli Usa l'italo-senegalese - che con i suoi video virali ha conquistato 162 milioni di follower - ha partecipato al Met Gala a New York il 5 maggio, e per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sulle accuse di essere rimasto oltre la scadenza del visto. «Nessuno lavora più velocemente dell'amministrazione Trump», esulta intanto il 18enne di Palm Beach.

Nonostante la giovane età, Loudon e Barron sono stati reclutati ufficiosamente nel team del tycoon per aiutare l'allora candidato presidenziale a conquistare gli elettori della Generazione Z e il «bro vote», il «voto dei fratelli», usando il termine gergale usato dai giovani americani.

L'influencer Maga è figlio di Gina Loudon, opinionista televisiva conservatrice ed ex co-presidente di Women for Trump nel 2020, e di John Loudon, ex senatore dello stato del Missouri.