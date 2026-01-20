Lino e seta, la moda di Ferrari Style alla conquista di Londra

Al margine delle sfilate maschili per il prossimo inverno Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Style, ha presentato la cosiddetta Pre-fall, ovvero la collezione intermedia tra l'estate e l'autunno-inverno. "Rappresenta l'80 % dell'offerta spiega per cui è il vero lessico vestimentale di un brand, mentre la collezione presentata in passerella rappresenta l'alto di gamma dei brand". Per lui che ha lavorato 11 anni nell'ufficio stile di Armani questi meccanismi tanto creativi quanto imprenditoriali sono pane quotidiano. Per noi comuni mortali è difficile capire cosa ci sia di diverso tra questa moda obbiettivamente bellissima e quella sicuramente speciale che sfilerà il prossimo 28 febbraio a Milano. "Qui l'ispirazione è più semplice e immediata dice Rocco sono partito dall'imminente apertura del negozio di Londra che per noi è una pietra miliare".

Inevitabile a questo punto chiedersi cosa centri Ferrari con la capitale dell'Inghilterra, patria delle Aston Martin e delle Rolls Royce. La risposta sta nel cosiddetto moodborad, ovvero la tavola pitagorica delle ispirazioni stilistiche. Si parte quindi dalla foto della principessa Margaret accanto a una fiammante testa rossa, poi c'è la copertina di Travelling Without Moving, terzo album in studio di Jamiroquai, interamente dedicato a un'immaginaria Londra vista da una Ferrari.

Quindi in ordine sparso compaiono le immagini di Lady D., Anna d'Inghilterra, Queen Elizabeth, John Lennon e David Bowie inevitabilmente vicini a un bolide con il cavallino rampante sul cofano. In molte forme ci sono le linee arrotondate della Dino, la macchina costruita da Enzo Ferrari in memoria di suo figlio Dino. Tra i materiali si ricorda una speciale cordura lavata con le pietre e un drill di cotone tinta unita accoppiato con un microcheck. Imperdibile il montone con effetto craquelè e i jeans in denim misto a seta.

L'abito in maglia grigio fumo di Londra è lavorato come un piquet e il blouson di lino e seta è tinto a freddo per ottenere un effetto vernice. Insomma tutto quello che avreste voluto da un guardaroba Ferrari, compreso il tocco erotico e sensuale di una moda che fa Wroom Wroom.