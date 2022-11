L'intesa sui sottosegretari. In squadra 8 viceministri

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, manuale Cencelli alla mano, chiude la partita dei sottosegretari e viceministri. Arriva il via libera alla lista dei 39 sottosegretari. Nel prossimo Cdm, che dovrebbe tenersi venerdì 4 novembre, saranno nominati gli 8 viceministri. E sempre nella prossima riunione di governo arriverà la decisione sulla delega ai Servizi segreti che per ora resta nelle mani del premier. Domani è in programma il giuramento. Le ultime scosse, prima di andare in Cdm, arrivano da Forza Italia con l'esclusione del calabrese Giuseppe Mangialavori, fuori dalla rosa e sostituito con Maria Tripodi. Il veto sull'ingresso di Mangialavori e su Ugo Cappellacci sarebbe arrivato direttamente da Meloni. Il capo dell'esecutivo avrebbe preferito Paolo Barelli, nome considerato vicino all'area di Fi che fa riferimento al vicepremier e ministro Antonio Tajani. Meloni ripesca Vittorio Sgarbi e affida una casella ai centristi con Giorgio Silli (vicino a Giovanni Toti) che assumerà l'incarico di sottosegretario agli Esteri. Il premier porta a Palazzo Chigi quattro sottosegretari: Alessio Butti (Innovazione) e Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) di Fratelli d'Italia, Alberto Barachini di Fi (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe) della Lega. Alla fine del giro i sottosegretari sono 39. I viceministri saranno 8: quattro andranno a Fratelli d'Italia e due a testa per Lega e Fi. La Lega becca 11 caselle: due vice e 9 sottosegretari. Forza Italia porta a casa due vice e 7 sottosegretari mentre Fdi si tiene 4 viceministri e 14 sottosegretari. Meloni porta in squadra anche l'ex amministratore unico dell'Arena di Verona, Gianmarco Mazzi, che andrà alla Cultura. Per il ministero guidato da Gennaro Sangiuliano i sottosegretari sono tre: oltre Mazzi, ci saranno la leghista Lucia Borgonzoni e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Per il ministero della Giustizia sono tre le caselle: il forzista Francesco Paolo Sisto sarà viceministro, Andrea Ostellari (Lega) e Andrea Delmastro (Fdi) i due sottosegretari. Agli Esteri il viceministro sarà il meloniano Edmondo Cirielli, i due sottosegretari Giorgio Silli di Cambiamo e Maria Tripodi di Forza Italia. Al Viminale saranno tre i sottosegretari che affiancheranno Matteo Piantedosi: Emanuele Prisco (Fdi), Wanda Ferro (Fdi) e Nicola Molteni (Lega). Due i sottosegretari alla Difesa: Isabella Rauti (Fdi) e Matteo Perego (Forza Italia). Al Mef il viceministro sarà Maurizio Leo di Fratelli d'Italia, responsabile dei dossier economici del partito di Giorgia Meloni. Mentre i tre sottosegretari saranno Lucia Albano (Fdi), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (Forza Italia). Al ministero dello Sviluppo economico via libera per la casella di viceministro al forzista Valentino Valentini. I due sottosegretari saranno Fausta Bergamotto, assessore della giunta Biondi a L'Aquila, e il leghista Massimo Bitonci. Per il ministero della Transizione ecologico la casella di vice è assegnata a Vannia Gava (Lega) mentre Claudio Barbaro (Fdi) sarà sottosegretario. La Lega incassa la poltrona di sottosegretario all'Agricoltura per Luigi D'Eramo, coordinatore regionale dell'Abruzzo mentre l'altro sottosegretario sarà l'esponente Fdi Patrizio La Pietra.

Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture avrà due vice: il leghista Edoardo Rixi e il meloniano Galeazzo Bignami, il cui nome finì qualche anno fa al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di una foto in divisa nazista. Il sottosegretario sarà Tullio Ferrante, parlamentare napoletano di Forza Italia. Al ministero del Lavoro un vice e un sottosegretario: Maria Teresa Bellucci sarà vice mentre Claudio Durigon della Lega sarà sottosegretario. Per il sottosegretario all'Istruzione confermata la scelta di Paola Frassinetti (Fdi) mentre all'Università sbarca Augusta Montaruli. Il ministero della Salute avrà un solo sottosegretario: Marcello Gemmato di Fdi. Completano la squadra i due sottosegretari per i Rapporti con il Parlamento: Matilde Siracusano (Fi) e Giuseppina Castiello (Lega). Ultimo tassello: le commissioni parlamentari per chiudere il cerchio.