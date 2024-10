La lite in diretta Lucarelli-D'Urso

Ascolta ora 00:00 00:00

Era uno scontro annunciato e non ha deluso. Barbara d'Urso Vs Selvaggia Lucarelli (foto). Il campo di battaglia della piccola ordalia televisiva? La d'Urso sabato sera era ospite della sua amica Milly Carlucci nella seconda puntata stagionale di Ballando con le stelle. Per lei un momento importante. Dopo l'addio a Mediaset, per mancato rinnovo del contratto, e dopo varie voci che la davano su diverse emittenti, dalla Rai a Discovery, di fatto non si è ancora concretizzato nulla. Quindi un'ospitata. «L'agguato» della Lucarelli, la polemica «Selvaggia», era quasi scontata, forse anche uno dei booster della trasmissione. Certo poteva essere un po' più soft. La Carlucci ci sperava davvero con quel suo iniziale: «Fate la pace». Ma a smorzare i toni è stata solo d'Urso che ha giocato in difesa. La Lucarelli aveva aperto il fuoco a colpi di tweet già prima della trasmissione. Poi all'ingresso della presentatrice: «Quanto tempo Barbara! Dai tempi dello Statuto Albertino, quante querele fa?». Immediata la risposta della presentatrice: «E tu quante cose da querela hai fatto. Perché la querela arriva dopo un insulto». Ed è stato solo l'inizio del botta e risposta. In realtà mentre Selvaggia giocava la sua piccola partita in casa, d'Urso sembrava più interessata a levarsi qualche sassolino dalla scarpa con Mediaset. Lo ha fatto in una clip: «Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché ancora non l'ho capito, che cosa significa fare televisione trash?». E ancora: «Quello che fa la d'Urso è trash ma quello che fa un altro non lo è. Guardando la televisione adesso, il trash non c'è più. Io non sono più in televisione, momentaneamente, ed è sparito il trash. Sono magica».

Un messaggio chiaro ai vertici Mediaset, Mediaset che d'Urso ha definito una famiglia da cui si è sentita allontanata.

Alla fine nonostante il fatto che le polemiche siano da sempre il sale della Tv l'ha comunque spuntata Tu sì que vales. Il programma di Canale 5 ha fatto il 25,4% di share, Ballando con le stelle si è fermato ad un onorevolissimo 24,4%.