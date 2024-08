Lite Harris-Trump: la sfida tv a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

A sole due settimane dal dibattito tv del 10 settembre tra Donald Trump e Kamala Harris, le trattative tra le due campagne elettorali sulle regole del confronto sembrano essersi arenate, mentre il tycoon spara a zero contro la rete ospitante Abc, minacciando di ritirare la sua partecipazione. «Stamattina ho guardato Abc Fake News, sia l'intervista ridicola e faziosa a Tom Cotton, sia il cosiddetto panel di Trump Haters, e mi domando perché dovrei fare il dibattito contro Harris su quella rete?» ha scritto l'ex presidente, chiedendosi se alla sua rivale non verranno passate le domande. «Ci sono un sacco di quesiti a cui rispondere» ha aggiunto, chiedendo nuovamente come mai Harris abbia rifiutato altri dibattiti su Fox, Nbc, Cbs e persino su Cnn. Il braccio di ferro tra le rispettive campagne elettorali, invece, riguarda l'uso del microfono: quella di Trump vorrebbe spento quello dell'interlocutore a cui non tocca parlare (come avvenuto con Joe Biden), mentre quella della Harris lo vorrebbe sempre aperto. «Basta con i giochetti. Abbiamo accettato il dibattito su Abc alle stesse condizioni di quello su Cnn» ha commentato il consigliere di Trump, Jason Miller. Ieri, nel frattempo, l'ex inquilino della Casa Bianca ha attaccato nuovamente Biden e Harris per il caotico ritiro Usa dall'Afghanistan. «Questo è il terzo anniversario del momento più imbarazzante nella storia del nostro paese. Incompetenza grave, con 13 soldati americani morti, centinaia di persone ferite e morte, e miliardi di dollari di attrezzature militari lasciate indietro. Non si ritirano prima i nostri soldati, si ritirano per ultimi, quando tutto il resto è stato fatto con successo.

La Russia ha poi invaso l'Ucraina, Israele è stato attaccato e gli Stati Uniti sono diventati, e sono, lo zimbello del mondo» ha detto il candidato Gop, che ha deposto una corona di fiori alla Tomba del Milite Ignoto. Anche la vice presidente ha voluto rendere omaggio ai soldati, ribadendo che Biden «ha preso la coraggiosa e giusta decisione di porre fine alla guerra più lunga d'America».