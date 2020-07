"Lega vicina ai nazisti", "Parole drammatiche". Rissa Di Stefano-Fedriga

"In Europa, tra i partiti di riferimento della Lega ci sono partiti fascisti e nazisti" . Così Manlio Di Stefano, braccio destro di Luigi Di Maio al ministero degli Esteri, si è scagliato contro il Carroccio e contro Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia.

I due politici, ospiti del salotto televisivo di In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7, si sono scontrati parlando delle alleanze in Europa della compagine leghista; secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle Matteo Salvini è colpevolmente troppo vicino a leader di estrema destra come Marine Le Pen e Viktor Orban. Il sottosegretario agli Esteri dice chiaro e tondo che la Lega è vicina a realtà politiche fasciste e naziste.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, ovviamente, non ci sta e replica per le rime all’accusa: "Io invito veramente ad avere un po’ di cautela, perché che il sottosegretario agli Esteri del governo italiano dica che dei partiti – che potranno anche non piacergli… - ma presenti nel Parlamento Europeo, e democraticamente eletti, siano nazisti…" . "Si ispirano a principi non democratici…" , si inserisce il grillino.

Quindi, Fedriga risponde: "Mi scusi…allora i partiti francesi, come Le Pen…ma se io fossi Emmanuel Macron manderei una bella letterina al governo italiano, visto che il sottosegretario agli Esteri dice che un partito democraticamente eletto nel mio Paese è nazista!" . E Di Stefano: "Quando arriva la letterina, risponderemo…Fedriga, non si preoccupi…" .