"Normale avere due mamme": bufera social sulla frase della Littizzetto

Luciana Littizzetto torna a far discutere dopo la uscita al Festival della Comunicazione di Camogli, evento durante il quale la comica torinese ha affermato senza mezzi termini che la normalità in una famiglia è che ci siano due mamme, e non, ad esempio, un nonno che legge un quotidiano.

L'umorista si è dunque schierata dalla parte delle famiglie omogenitoriali, con due madri o due padri. Una tematica molto seria, in merito alla quale tanto viene discusso in questi ultimi anni. In particolar modo adesso, con il Paese ormai prossimo alle elezioni politiche.

Ad accendere il dibattito è stata una puntata del cartone animato per bambini Peppa Pig, trasmessa dalla Rai. Nel corso dell'episodio, intitolato "Famiglie", viene introdotto il personaggio di Penny Polar Bear, che al momento di presentare la sua famiglia, afferma di avere due mamme, una che svolge la professione di medico e un'altra che cucina spaghetti.

La puntata ha provocato accese polemiche, specie da parte di Pro Vita Famiglia onlus e di Fratelli d’Italia. Da ambo le parti, la scelta di trasmettere questo episodio di Peppa Pig è stata ritenuta inadeguata. " Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? ", si domandano i rappresentati di Fratelli d'Italia.

Luciana Littizzetto, che del resto non ha mai nascosto le proprie idee politiche, pare pensarla in maniera diversa, e in occasione della sua partecipazione al Festival della Comunicazione ha deciso di dire la sua sul tema. “ Ma non è una roba che ti fa rabbrividire? " ha domandato, entrando nell'agromento. “Nella famiglia di Peppa Pig la mamma fa la casalinga, prepara le frittelle e legge i giornali di giardinaggio. Il nonno dorme sempre sulla poltrona. E la nonna colleziona cappellini. La normalità sono due mamme che hanno un bambino, non è il nonno che dorme sulla poltrona. Anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola e che ancora lavorano " ha aggiunto.

Affermazioni, quelle della umorista, che sono state poi riprese da molti utenti sui social, tra cui il senatore della Lega Simone Pillon, che su Twitter ha rilasciato un post molto chiaro, indirizzato alla Littizzetto.

" “La normalità è un bambino con due mamme.” No cara @lucianinalitti, non è normale che un bambino abbia due mamme, semplicemente perché è impossibile " ha dichiarato.